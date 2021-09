8 trucs desconeguts amb què t'estalviaràs temps quan cerquis per Google

1. El poder de les cometes ("")

2. Un guionet (-) per ometre resultats

3. Dos punts (..) per buscar intervals

4. Busca només en un sol lloc web

5. Resultats sobre una localització determinada

6. Utilitzar | per cercar entre dos resultats

7. Revisar l'estat d'una empresa a la borsa

8. Filtrar pel format del text

fa aquest dillunsi molts usuaris encara no saben com treure'n el màxim profit. I és que el buscador més famós d'Internet amaga diversos secrets per fer-nos les cerques més fàcils. Repassem a continuació elsde Google per estalviar-te temps quan fas una cerca.El primer dels trucs és molt senzill. Si buscant qualsevol paraula al navegador, s'escriu entre(""), apareixeran només els resultats que contemplin exactament el que s'ha escrit, i en el mateix ordre.D'aquesta manera, doncs, s'exclouran tots els resultats que incloguin només alguna de les paraules de la frase. I és que quan fem una cerca normal des de Google, que contingui més d'una paraula, molts cops s'ofereixen resultats que inclouen només una de les paraules.Un altre truc ben simple per filtrar els resultats. Si afegim un(-) abans de qualsevol paraula, ometrà els resultats que la incloguin. Per exemple, si volem cercar temes sobre salut, però no volem que estiguin vinculats al coronavirus, podem escriurei no apareixeran informacions que continguin la paraula "coronavirus". És important afegir el guionet just abans de la paraula que es vol excloure, com apareix a l'exemple.Aquest truc serveix per acotar intervals, com per exemple de temps o de preu. Si es volen buscar, per exemple, pel·lícules de la saga James Bond publicades en uns anys concret, ho escriurem de la següent manera:De la mateixa manera passa amb els preus. Per exemple, si volem comprar-nos un ordinador portàtil però tenim un pressupost establert de 300 a 600 euros, escriuremi Google només filtrarà pels ordinadors que tinguin aquest preu.En aquest cas, el truc servirà per trobar enllaços publicats en un lloc web concret. Això es fa escrivint la paraula "site" després d'un terme en concret i abans de l'enllaç d'un lloc web. Per exemple, si avolem buscar notícies sobre les eleccions a Alemanya, escriuremGoogle també permet buscar resultats sobre un tema que ha passat en una ubicació en concret. Això pot servir si volem localitzar notícies d'un lloc molt específic, per exemple. Per fer-ho, caldrà escriure la paraulaseguida de dos punts (:), abans d'incloure el lloc concret.Per exemple, si volem cercar informacions sobre la detenció i l'alliberament de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, una forma més senzill de trobar-les seria escrivint:Es tracta de la manera de buscar dos resultats a la vegada de forma independent. Per exemple, si volem conèixer informacions sobre els Estats Units i el Canadà, però de forma individual, escriuremD'aquesta manera apareixeran informacions per separat dels dos països. Si es busqués sense aquesta barra (que es fa amb), apareixerien resultats de les relacions entre els dos països. La funció d'aquesta barra també es pot fer amb la paraulaentre els dos termes de la cerca.Aquest truc està clarament més enfocat a inversors o economistes. Google permet consultar l'estat d'una empresa a laamb una sola paraula. Caldrà escriurei a continuació la companyia de la qual vulguem conèixer la seva situació a la borsa.L'últim dels trucs de Google serà força útil per treballs acadèmics. I és que es tracta d'un terme que permet filtrar pels. Per exemple, si estem recollint informació sobre la història de l'Afganistan i volem que apareguin documents pdf, escriurem​ ​

