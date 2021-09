Debat de política general d'alt voltatge pel cas Puigdemont i el xoc pel diàleg

ERC blinda el diàleg però endureix el to

Poc abans que arrenqui el debat de política general,serà el protagonista d'una recepció oficial organitzada per la presidenta del Parlament,, a la qual també assistirà. El motiu? El primer aniversari de la inhabilitació de l'expresident de la Generalitat , l'únic des de la restauració de la democràcia que es va veure obligat a deixar el càrrec per una decisió judicial, en aquest cas del. Un any després, la presidència és en mans d'ERC, però ni la judicialització ni la pugna entre partits -que va ser protagonista en el procés d'interinitat obert després que el Suprem foragités Torra de Palau sense resistències- s'han apaivagat. Fins al punt que aquest, d'alt voltatge, estarà marcat, a banda del procés de diàleg obert amb l'Estat, per la carpeta de L'expresident va ser detingut la nit de dijous a l'Alguer , a, i al cap de poc va ser alliberat sense mesures cautelars. Van ser només unes hores, però van sacsejar tant la legislatura catalana com l'espanyola, perquè la taula de negociació entre governs, la judicialització i l'estabilitat dealsón les tres potes d'un triangle d'equilibri fràgil. Aragonès, per tant, afronta aquest primer debat com a president amb dues equacions sense resoldre -els avenços en el diàleg i la negociació dels- i amb una carpeta que no perd mai vigència -la de Puigdemont- i que condiciona els discursos de l'independentisme.La detenció de l'expresident de la Generalitat, que fa dues setmanes va fer saltar pels aires la treva instal·lada a Palau des que Aragonès hi va aterrar a finals de maig. L'exclusió dels dirigents de Junts -amb l'argument que no formaven part del Govern- de l'alineació de la delegació catalana va fer xocar ERC amb els de Puigdemont, que el cap de setmana, amb els esdeveniments a l'Alguer, van aprofitar per. i els seus protagonistes. Tanmateix, però, Aragonès ha indicat aquest dilluns, en una entrevista al Cafè d'Idees de RTVE, que ningú de Junts li ha demanat trencar la mesa. Al carrer Calàbria donen per descomptat que els seus socis de Govern desacreditaran de nou la taula durant el debat, que tornaran a defensar com a aposta estratègica sota l'argument quea la via negociada. "Fa dues setmanes que des de Junts ja ens van avisar que hi hauria propostes de resolució que no ens agradarien", asseguren. Ara que la situació judicial de Puigdemont ha revifat, ho donen per fet. En tot cas, confien podermés lesives sobre aquesta qüestió amb l'argument de pes que tots els consellers de l'executiu, també els de Junts, van aprovar la setmana passada el pla de la legislatura. Les propostes sectorials relacionades amb la gestió que es presentaran de forma conjunta ja estan tancades.Però, tot i els temors d'ERC de veure propostes de resolució en contra de la taula, fonts oficials dels de Puigdemont insisteixen que. Aquest acord signat és el de legislatura, que també és la base d'unen el qual la negociació amb l'Estat hi juga un paper preeminent. Malgrat això, Junts manté el menysteniment públic de la mesa, que observa simplement com una, perquè només en formen part ERC i el PSOE.En aquests termes s'ha expressat la portaveu de la formació de Puigdemont,, després de la reunió de l'executiva. També ha aprofitat per demanar explicacions al govern espanyol per la detenció de Puigdemont -ja a on ha estat increpat a l'arribada per un "grup d'espanyols", segons ha denunciat -, de la qual n'ha fet responsable Sánchez, ja sigui per acció o per omissió. La retenció a l'Alguer indica, segons Artadi, que no hi ha cap voluntat real de resoldre el conflicte.ERC, que va mantenir contactes amb ladurant la detenció de Puigdemont, assegura queque el govern espanyol estigués informat de l'actuació policial a Sardenya i que s'ha fet evident que hi ha una . Aragonès en cap moment ha responsabilitzat el president espanyol de la detenció i ha blindat l'espai d'interlocució que representa la mesa, tot i que el seu partit ha incrementat el to i el grau d'exigència. La secretària general adjunta d'ERC,, ha emplaçat Sánchez a actuar si no vol ser "còmplice de la repressió" afrontant reformes profundes en l'àmbit judicial i policial i impulsant una llei d'amnistia al Congrés. En aquests moments, ha subratllat, l'Estat està "fent el ridícul" a nivell judicial a escala europea.Conscient de l'onada expansiva que provoca sempre el xoc de socis al Palau de la Generalitat, Pedro Sánchez tindrà un ull posat en què passa a partir d'aquest dimarts al Parlament, on també una CUP que ha endurit el to contra el Govern aspira a tenir capacitat d'influència en les propostes que s'aprovin. Més enllà de la bomba de rellotgeria que suposa la declaració de Puigdemont el dilluns 4 d'octubre precedit de les, el president del govern espanyol té com a repte a curt termini assegurar-se l'aval d'ERC alsEls republicans han advertit que per ara estan lluny i que el PSOE vad'aconseguir el seu suport. I Junts, reforçada per l'episodi de Puigdemont, creu que té ara més arguments per forçar ERC a pactar un posicionament comú que Sánchez tem que suposi l'arrossegament dels d'Aragonès cap al vot en contra dels comptes. El debat de política general serà tan sols un pròleg del que vindrà després.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor