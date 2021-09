​Llibertat provisional per a 12 dels detinguts en els aldarulls del cap de setmana a Barcelona

Dotzepels aldarulls de la matinada de dissabte a Barcelona han passat aquest matí per davant del jutge, que els ha deixat enTots ells han quedat a disposició del jutjat per comparèixer sempre que siguin requerits. La causa està oberta per, entre d'altres,La nit de dissabte va estar marcada per unde Barcelona que va agrupar 40.000 persones. Va haver aldarulls, destrosses, una vintena de detinguts i tretze ferits, i també s'està investigant la denúncia d'una agressió sexual. L'alcaldessa de Barcelona,, va ser molt crítica amb els fets i elsi lavan haver de reforçar els operatius. Diumenge, el botellot es va traslladar alAquest dilluns, el conseller d'Interior,, ha demanat no vincular delinqüència amb joventut. Són actituds i situacions, ha dit, que s'han de "separar". De tota manera, ha assegurat que els Mossos perseguiran els fets delictius perquè no quedin impunes i ha fet una crida a "reflexionar" sobre el model d'oci nocturn.

