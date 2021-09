Els jocs amagats que pots trobar al cercador de Google

celebra aquest any el seu 23è aniversari, i entre els seus serveis n'hi ha de tan utilitzats com ara els mapes, el calendari o l'eina de treball en línia Drive. El producte original de la companyia és el seu cercador, que inclou entre les seves nombroses funcionalitats una poc coneguda. S'hi poden trobar tot un seguit deper entretenir-se.El solitari, el, el tres en ratlla i el Pac-Man són alguns dels clàssics que ofereix el cercador. Per accedir-hi només cal introduir el nom a la barra de cerca i seleccionar el doodle del joc en qüestió. Unes altres opcions són l'snake, els daus, la baldufa o el cara i creu.A banda dels jocs tradicionals, n'hi ha alguns tan curiosos com elFlight Simulator Google Earth, que aprofita les imatges reals de Google Earth. Des dels mòbils s'ofereixen jocs específics, com ara Flappy Bird.A vegades Google també ofereix. Sovint el cercador canvia l'estètica del seu logotip per celebrar una festivitat o una data simbòlica. Fent clic al doodle, per temps limitat a vegades pot aparèixer un joc interactiu. Per trobar aquests jocs al cercador, es pot accedir a aquest enllaç ​​

