El Suprem alerta de les «pernicioses conseqüències» que té la no renovació del CGPJ

La sala de govern delha alertat de les "pernicioses conseqüències" que té la manca de renovació delen el seu funcionament per la "impossibilitat de cobrir les vacants existents" així com "les que es puguin anar produint en els pròxims mesos".El Suprem ha acordat dirigir-se al CGPJ per expressar "" per aquest fet que dificulta que les sales afectades de l'alt tribunal puguin resoldre amb agilitat qüestions que "tenen plantejades i que se seguiran suscitant previsiblement".En undifós aquest dilluns, el Suprem recorda que la sala civil té una, la contenciosa-administrativa en té sis, la social tres i la militar dos. La sala de govern també ha encarregat un informe al gabinet tècnic del Suprem per reflectir el panorama que enfrontaran les sales "en cas que es prolongués l'actual situació d'interinitat del CGPJ".Ladel Suprem assenyala que "no pot romandre indiferent davant aquestes preocupants previsions i ha d'alertar sobre elles", "al marge de qüestions d'un altre ordre que no li competeixen".El CGPJ, que té el mandat caducat pelde la negociació entre els PSOE i el PP, no pot fer nomenaments arran de la reforma impulsada per socialistes i Unides Podem per impedir que en faci quan està en funcions.

