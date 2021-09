1. Festival Terrer Priorat: música, vi i paisatge

2. Memorimage de Reus: posar en valor el patrimoni audiovisual

3. Festicam d'Amposta: teatre i circ al cor del Delta de l'Ebre

4. Vitrum de Vimbodí i Poblet: la gran festa del vidre artesà

5. Orígens: la reivindicació del passat de la Ràpita

6. Fira de Bandolers d'Alcover: torna la lluita de morells i voltors

7. Cabanades. Art als marges: art i patrimoni rural a Belltall

8. Congrés Internacional de la Guerra Civil a Gandesa

9. A Cel Obert: festival d’intervencions efímeres a Tortosa

10. Accents: la millor música catalana al Baix Camp i el Tarragonès

La pandèmia va de baixa i les activitats culturals es multipliquen. Aquestaés una oportunitat excel·lent per redescobrir propostes ja consolidades o conèixer noves iniciatives innovadores al. Un territori molt divers amb una, que torna a estar a l'abast de la ciutadania després de mesos d'aturada forçosa.La Diputació de Tarragona treballa, ara més que mai, per enfortir l'oferta cultural a la demarcació. És conscient que és un àmbit necessari, que contribueix a la democratització de la societat, que afavoreix el coneixement, ens transporta a nous mons i enforteix el sentit crític de la societat. Per aquest motiu, ha intensificat les ajudes al sector, vehiculades a través d'entitats i afavorint la contractació d'agents culturals per part dels ajuntaments de la demarcació. Però també ha creat, arran de la pandèmia, una nova línia de subvencions dirigida a professionals autònoms i microempreses culturals, per tal d'apuntalar el sector i d'impulsar la producció cultural a la demarcació.Part d'aquestaes tradueix en una àmplia programació de propostes els mesos vinents. Diferents disciplines artístiques i formats diversos ompliran d'art i cultura el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. A continuació, us presentem una selecció de, entre totes les que s'han programat.es mariden al, ja plenament consolidat en la seva cinquena edició. El certamen, que va començar a finals d'estiu, s'allarga fins a les portes de l'hivern amb una quinzena de concerts i també tastos de vins.El festival pren un format expandit en el temps per fusionar-se amb els territoris de les denominacions d’origen patrocinadores: la, lai la. La proposta artística es configura amb, dei enque dona sentit al to humanista i transcendent que el festival té des dels seus orígens.El Terrer és un mosaic cultural, en paraules de Cristina Jiménez, pregonera de l'edició 2021. És també un relligam amb la natura i la condició humana a través de la cultura i el paisatge. “Bufen vents de canvi, fem que la música ens retorni l’esperança viatjant als orígens més lloats de la vida al Mediterrani”, expliquen els organitzadors.Del 22 agost al 4 de desembreFalset i altres municipis del Priorat: concerts de Corrandes són Corrandes & Jaume Arnella, Chicuelo i Clara Peyaal web terrer.cat és un festival que se centra exclusivament en, amb el fi de fer visible la importància de la recuperació i conservació del, així com el valor de la imatge en la configuració de la memòria individual i en la col·lectiva.Des de l’any de la seva fundació i primera edició al 2005 fins avui, el Memorimage ha seguit creixent i consolidant-se com aen matèria d’arxiu, sent reconegut per la Unesco amb el qualificatiu d’interès cultural.Reus es converteix amb el Memorimage en elde nombrosos artistes i professionals. El certamen compta amb estrenes mundials, films trobats i inèdits, així com activitats per a tots els públics, tallers i jornades professionals.Del 9 al 12 de novembreReus (Baix Camp): projeccions dels films a competició, activitats paral·leles, tallers i jornades professionals.al web memorimage.reus.cat Elés una proposta que, des del cor del, vol situar la ciutat com una les Terres de l’Ebre convertint-la en un aparador i exhibició de diferents propostes i projectes d’arts en viu d’arreu del món.Al festicAM hi comparteixen protagonisme per una banda espectacles de companyies en les quals hi ha una clara vocació per apropar llenguatges i feren aquests camps, posant l’èmfasi en les arts de carrer i, per l’altra, creacions que neixen des d’escoles d’arts escèniques d’arreu de Catalunya.El festicAM d'Amposta, que enguany se celebra del 5 al 10 d'octubre, és una mostra però també un espai de relació i diàleg, investigació, intercanvi i apropament.Del 5 al 10 d'octubreAmposta (Montsià): una quinzena d'espectacles de circ i teatre físical web amposta.cat és la festa per excel·lència dela Catalunya. Cada octubre, des de l'any 2014, el municipi deaplega durant un cap de setmana vidriers d'arreu del país que treballen aquest material de la manera tradicional i des de diferents tècniques:a... Uns i altres esdevenen els protagonistes del mercat artesanal, amb artesans de diversos oficis, i dels espectacles i demostracions a l'aire lliure o alLa festa també inclou altres activitats relacionades amb la tradició vidriera, molt arrelada en aquest municipi de la Conca de Barberà: tallers i jocs infantils, exposicions, conferències, visites guiades al museu, l'esmorzar popular, el concurs de beure amb porró...Durant dos dies, el vidre és omnipresent a la vila, fins i tot als seus restaurants, que ofereixenbasats en aquesta tradició. La festa, organitzada per l'Ajuntament amb la col·laboració de les diverses entitats de la vila, és única, ja quei està pensada per un públic eminentment familiar.2 i 3 d'octubreVimbodí i Poblet (Conca de Barberà): mercat d'artesania, demostracions, concursos i activitats infantilsal web museudelvidre.cat Una fira per reivindicar el passat més recent de laés un festival deambientat al primer terç del segle XX i que se celebra a inicis d'octubre en aquest municipi del Delta. S'ha consolidat com un atractiu cultural de primer ordre i pretén, reviscuda i interpretada per la ciutadania. “El fet rapitenc explicat pels rapitencs a locals i forans”, explica l'organització.Al llarg d’un cap de setmana es vol posar de relleu la singularitat econòmica i social de la població a inicis del segle XX. Unes singularitats representades per dos grups socials: elsd’una banda, i eld’una altra.Una fira plena d’activitats culturals que van des de lesvinculats al mar i a la terra com la subhasta del peix cantada, a la gastronomia, passant per jocs tradicionals, música, teatre,, entre altres. En aquesta edició, s'han programat diversos concerts així com un escape room sobre la infantesa i l'obra de Sebastià Juan Arbó, escriptor nascut a la Ràpita.Del 8 al 10 d'octubreLa Ràpita (Montsià): demostracions d'oficis tradicionals, escape room i concertsal web viulosorigens.cat té una important vinculació amb elja que a cavall dels segles XVI i XVII va ser elde les activitats bandoleres que tenien lloc en aquestes comarques, entre el Camp, la Conca i les Garrigues. L'activitat en aquest municipi de l'Alt Camp, al peu de less, es concretava en dos bàndols enfrontats: elsi elss.El sorgiment del bandolerisme coincideix a més amb un moment dede la vila, que es tradueix en una transformació arquitectònica i urbanística, cultural, econòmica i, entre altres coses, de la festa i la cultura tradicional.En aquest sentit, la Fira de Bandolers reprèn el fil històric de l'enfrontament entre morells i voltors i inclou un, teatre al carrer vinculat al bandolerisme, activitats familiars, tastos gastronòmics i concerts, entre altres.8, 9 i 10 d'octubreAlcover (Alt Camp): mercat d'artesania, teatre al carrer i tastos gastronòmics.al web alcover.cat estrenarà el 15 i 16 d'octubre, el festival queen aquest nucli de la Conca de Barberà.L’de Cabanades s’articularà entorn del lema “Qui no té memòria ha de tenir cames. Pràctiques contemporànies contra l’oblit”, i convidarà unas a intervenir amb les seves obres, idel poble. Aquests onze espais, distribuïts al llarg d’un recorregut circular d’uns vuit quilòmetres pel vessant oest de Belltall, constituiran laque ha inspirat la posada en marxa de Cabanades.Cabanades, parteix de la idea de l’art com a eix vertebrador, com a interlocutor per ai també el patrimoni immaterial (els topònims dels camins i dels trossos de terra, els noms endèmics de diferents animals i plantes...) i, alhora, utilitzar tota la potencialitat d’aquest territori en favor de crear noves mirades crítiques sobre la ruralitat catalana mitjançant l’art i el pensament contemporanis.15 i 16 d'octubreBelltall (Conca de Barberà): instal·lacions artístiques i concertsal web cabanades.art va viure eluna de les batalles de lamés crues del país. La resistència dels brigadistes internacionals va permetre l'evacuació republicana de material i combatents a l'altra riba de l'Ebre.Ara, més de 80 anys després, la capital de laacollirà el. Se celebrarà el 22, 23 i 24 d’octubre i comptarà amb la participació d'especialistes en la matèria en l'àmbit nacional i internacional, a banda de presentar-hi diversesprèviament seleccionades pel comitè científic,a algun dels espais històrics de la Batalla de l’Ebre i al nucli antic de Gandesa. Com a acte de cloenda se celebrarà l’emblemàtic acte commemoratiu de l’L’organització del Congrés Internacional va a càrrec de l’Ajuntament de Gandesa, l’Ajuntament de Tortosa, la Universitat Internacional de Catalunya i el Centre d’Estudis de la Batalla de l’Ebre.22, 23 i 24 d'octubreGandesa (Terra Alta)Activitats més destacades: comunicacions científiques i visites als escenaris de la Batalla de l'EbreDel 8 al 12 d’octubre,acull la 8a edició, elque pretén fomentar l’interès dels ciutadans i visitants pel patrimoni arquitectònic i cultural de la ciutat. El festival converteix espais històrics en escenaris de creacions artístiques, pensades per professionals del món de l’art, l’arquitectura i el disseny.En ocasió de la, aquesta edició de l’A Cel Obert durarà cinc dies –dos més que en anys anteriors- i es podran visitar: set al nucli antic de Tortosa i una a l’entitat municipal descentralitzada de Jesús. Totes inspirades en la temàtica que articula les creacions d’enguany: laLa seu de Tortosa de l’Escola per a l’Art i la Cultura, de la, torna a ser un dels escenaris de la proposta cultural. Hi acollirà l’obra desenvolupada pels alumnes d’Arquitectura Efímera de l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Reus. Es tracta d’Inquietuds Z d’Helena Cortès i la Paula Roch. La intervenció juga amb la repetició d’un element expositiu creat a partir de l’ondulació de teles translúcides.8 al 12 d'octubreTortosa (Baix Ebre): vuit intervencions artístiques sobre la curiositatal web acelobertfestival.cat Elrecupera la força prepandèmica ambrepartits entrei sis subseus deli el. A la vuitena edició s'hi han sumati el, amb dos concerts en cada localitat, que complementen una programació que també inclou. L'Accents és unarreu delsamb actuacions com les de, Ovidi 4,, Joan Colomo, Los Aurora,, Lídia Pujol,, Magalí Sare i Manel Fortià,, Pemi Rovirosa o Ricky Gil, entre altres.De l'1 d'octubre al 10 de desembreReus, la Selva, Mont-roig, Botarell, Cambrils i Riudoms (Baix Camp) i el Morell (Tarragonès): concerts d'Albert Pla, Maria Arnal i Marcel Bagés, Joana Serrat, Xavi Sarrià i Joan ColomoMés informació al web festivalaccents.cat