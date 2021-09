ERC reclama a Sánchez que actuï per no ser «còmplice de la repressió»

Després de la detenció i posada en llibertat dea Sardenya, ERC tanca files amb l'aposta per la taula de diàleg i de negociació amb el govern espanyol. Ho fa, però, augmentant els decibels a l'hora de reclamar respostes al president. La secretària general adjunta dels republicans,, ha demanat una resposta política per part de la Moncloa si no vol seri que l'Estat continuïa nivell europeu.En la vigília del, ERC treballa en propostes de resolució que blindin, per una banda, l'aposta per l'amnistia i l'autodeterminació; i, per l'altra, la taula de diàleg com a instrument per abordar el conflicte entre Catalunya i l'Estat. Amb tot, ha subratllat que el que no pot fer Sánchez ési "posar-se de perfil" en comptes d'impulsar reformes "profundes" en el sistema policial i judicial i també laEn la mateixa línia del president de la Generalitat, Pere Aragonès , la dirigent republicana ha insistit que no deixaran de reivindicar tant l'amnistia com l'autodeterminació i ha emplaçat el govern espanyol a atendre les peticions que fan les institucions europees. "Què més necessita l'Estat espanyol per adonar-se que és ell qui va contra els drets fonamentals? No s'adona que està fent ridícul a nivell europeu?", ha deixat anar.Un cop més, els republicans han advertit que el govern espanyol està anant en aquests moments en laper aconseguir el suport d'ERC alsi li ha reclamat actuï políticament de forma diferent a com ho han fet els anteriors executius presidits pel PP.Malgrat un augment de la contundència en el missatge, Vilalta també ha afirmat que "no hi ha cap altra alternativa possible a la" per retornar a un carril polític el conflicte. "Si algú té alguna altra via per resoldre el conflicte polític, que l'expliqui", ha dit en referència a les crítiques que continua llançant Junts contra la taula de diàleg. De fet, ha recordat que tot el Govern ha acceptat la taula entre governs. També ha advertit que aquestes crítiques li vanal govern espanyol per debilitar la força negociadora de l'independentisme.

