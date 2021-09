El Cumbre Vieja torna a emetre lava després d'unes hores de pausa

Imágenes de las emisiones de ceniza que se están observando en las últimas horas / Images of the ash emissions that are being observed in the last hours pic.twitter.com/nFxgsSpZaI — INVOLCAN (@involcan) September 27, 2021

Continua la fase explosiva

Elaquest dilluns al matí. La pausa, però, només ha durat unes hores iEls moviments sísmics han tornat a l'illa, fins al punt de registrar-se 16 petits terratrèmols en les últimes hores.L': emet fum i una mica de lava, i es pausa de nou contínuament. Els científics no saben què pot passar, ni tampoc si el riu de lava que es preveia que toqués mar durant aquest dilluns hi arribarà. Pot ser que el volcà s'estigui apagant, tot i que l'opció més plausible és quei per aquest motiu l'activitat ha disminuït tan notablement.Lava augmentar de velocitat aquest diumenge a la tarda, quan es complia una setmana des que el volcà va entrar en erupció,Segons confirmació d'Involcan, l'Institut Vulcanològic de Canàries, la nova colada de lavaper sobre de les colades dels primers dies.El volcà, encara en plena activitat -podria allargar-se uns mesos- ja ha provocat. Per la seva banda, els equips que participen en l'operatiu ascendeixen a gairebé 800 efectius de seguretat i emergències de diferents institucions, a més del voluntariat.La lava del volcà s'ha situat aquesta nit a un quilòmetre i mig de la costa, després de sobrepassar el barri de Todoque. Davant d'aquesta possibilitat, aquesta matinada s'ha ordenat el confinament de quatre barris més:Després d'un dissabte i un diumenge força mogut, amb el, la lava continua avançant aquest dilluns a un ritme lent però amb més rapidesa per l'acceleració provocada pel trencament. Els dos nous punts que van aparèixer s'han fusionat en un sol punt d'emissió. Així, hi ha dos rius de lava actius: el més antic, pràcticament aturat, i el nou, queEn aquest marc, s'ha especificat que el front de la llengua de lava està sent pressionat per una nova lava que, tot i que al capdavant es va refredant, el seu interior segueix molt calent, al voltant dels, el que la fa més fluïda.L'altura mitjana de la colada se situa entre uns quatre i sis metres, iElsegueix enque va arribar al seu punt més àlgid aquest dissabte i va obligar a. L'aeroport de La Palma ha obert després de dies amb vols anul·lats i que s'hagin netejat les pistes, tot i que de moment encara no hi ha volts, i l'activitat marítima ha quedat limitada només als serveis essencials.Les autoritats adverteixen que es poden continuar produint moments de major explosivitat del volcà, que es podran escoltar en un radi de cinc quilòmetres i la qual cosa podria provocar. Per això, demanen que s'extremin les precaucions.A les zones afectades per una caiguda intensa de cendra es recomanai, si s'està a l'aire lliure, es recomana l'Com que la cendra ja arriba a les illes veïnes, es recomana l'ús de mascaretes quirúrgiques.

