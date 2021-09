Elena demana no vincular delinqüència amb joventut després dels macrobotellots de la Mercè

Suport a la Policia Local de Tiana

El conseller d'Interior,, demana no identificar delinqüència amb joventut després dels aldarulls originats alsde l'avinguda Maria Cristina i de la platja del Bogatell, el darrer cap de setmana a Barcelona. Són actituds i situacions, diu, que s'han de "separar".El conseller assegura que els Mossos perseguiran elsperquè no quedin impunes. Sobre els botellots, Elena fa una crida a "" sobre eli sobre com gestionar la necessitat de milers de persones de practicar-lo al carrer: ", com el tancament dels locals d'oci nocturn i la situació pandèmica que estem vivint".Elena defensa que lesen negocis i al mobiliari públic, els atacs a la policia i els robatoris o les agressions que es produeixen en aquestes festes descontrolades i no organitzades "no tenen res a veure" amb la majoria del jovent. "Són una minoria", assegura.Elena creu que cal una reflexió global sobre l'oci nocturn, al marge dels fets delictius que es puguin ocasionar en aquestesde persones. El conseller creu que hi ha molts factors que han dut els joves al carrer i que, com en altres grans concentracions, els violents aprofiten per actuar-hi."Una cosa és són els botellots i l'altra les actituds delinqüencials, que seran perseguides", afirma el conseller, que insisteix a separar els dos conceptes. Sobre l'oci nocturn i el seu trasllat al carrer arrel, en part, pel tancament dels locals, Elena assegura que el Govern hi està reflexionant i convida "el" a fer el mateix.El conseller ha fet la valoració dels macrobotellots del cap de setmana des de(Maresme), on s'ha traslladat aquest dilluns per mostrar el seu suport a l'alcaldessa del municipi, Marta Martorell, i al cos de la Policia Local, que també va patir atacs després d'un acte de Festa Major, el 18 de setembre passat.Elena ha qualificat d'"intolerable" l'actitud dels agressors. "S'estan investigant els fets i estic segur que hi haurà conseqüències per als seus autors", afirma. Durant els aldarulls a Tiana van quedar ferits dos agents de la Policia Local del municipi i un tercer agent de la

