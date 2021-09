Junts manté la porta oberta a negociar els pressupostos de Sánchez malgrat la detenció de Puigdemont

La detenció de Carles Puigdemont a Sardenya no ha alterat els plans de Junts a l'hora de reclamar ai laun front comú a Madrid per negociar els pressupostos generals de l'Estat que presentaràen les properes setmanes. La portaveu de Junts,, ha assegurat que els comptes es mantenen com una de les "poques oportunitats" que té l'independentisme per condicionar l'executiu espanyol, i que existeixen possibilitats d'obtenir contrapartides vàlides per a Catalunya. Artadi, a banda, ha lamentat ladel presidenta l'hora d'afrontar les converses pels pressupostos a Madrid de manera conjunta.Aragonès, en una entrevista aquest matí al programa Cafè d'Idees de RTVE , ha estat diàfan en relació a com ha d'afrontar l'independentisme la negociació dels comptes. "Si hem d'anar a buscar el desgast de l’independentista del costat, millor que no comencem.", ha dit sobre la proposta de Junts, a qui ha demanat "ser honestos i posar les cartes sobre la taula". "Si cada dia hem de buscar una excusa per votar que no, diguem-ho d'entrada", ha afegit el president, que aquest dimarts afronta el seu. Estarà molt marcat pels fets dels últims dies relacionats amb la detenció momentània de Puigdemont.Bona part dels dirigents de Junts es van desplaçar amb urgència aquest cap de setmana a l'Alguer, a Sardenya, on Puigdemont va ser detingut divendres al vespre . L'endemà va ser posat en llibertat . L'episodi ha servit per tornar a posar en qüestió l'estratègia judicial del-el magistratcontinua, quatre anys després, intentant extradir Puigdemont sense èxit- i també ha permès al partit de l'expresident plantejar encara més dubtes sobre laentre l'Estat i la Generalitat, de la qual Junts no en forma part. L'eurodiputat, de fet, va arribar a situar el president espanyol al darrere de la seva detenció, missatge avalat avui per Artadi."A l'executiva hem celebrat la ràpida resolució del cas. L'estat italià i les seves institucions se situen com les, les, les, lesi les, que contrasten una justícia europea garant de les llibertats amb una d'espanyola que és demofòbica", ha remarcat Artadi. La portaveu de Junts ha agraït el tracte a Puigdemont per part de les institucions italianes, i ho ha contraposat amb "l'obsessió" de les autoritats espanyoles per "empresonar-lo". Segons Artadi, el govern del PSOE i Unides Podem queda "en entredit" perquè també queda qüestionada la mesa de negociació, convertida ara en unapel "veto" a Junts, que no té presència en el mecanisme reestrenat el 15 de setembre "Continua havent-hi una persecució de l'independentisme.. La taula és entre socis parlamentaris a Madrid. És molt més còmode dialogar entre socis que no pas afrontar de cara la resolució del conflicte polític. Això també explica l'exclusió de Junts d'aquest espai", ha assenyalat la dirigent independentista. La detenció "fallida" de Puigdemont, segons Artadi, demostra la, i ha indicat que l'exili és la "millor" estratègia. L'episodi d'aquest cap de setmana, ha apuntat, és "l'error més gran" de l'Estat des de l'1-O.

