El truc poc conegut de WhatsApp per posar contrasenya als xats

El servei de missatgeria deés l'aplicació de mòbil per excel·lència a tot el món, utilitzada per la immensa majoria dels usuaris. En els últims mesos s'han afegit diverses novetats destacades a l'aplicació, com les de visualitzar el contingut només un cop, els missatges temporals o el multidispositiu. La confidencialitat entre dos missatgers ja va ser encriptada fa molt de temps, però cal recordar que ei així impedir accés físic a les converses.És un truc molt útil per impedir que algú que ha agafat el mòbil no pugui llegir absolutament res de cap conversa, inclòs material sensible o, simplement, xats que es volen mantenir en la privacitat més absoluta.sinó un que és molt poc conegut per a la majoria dels usuaris convencionals de WhatsApp. La funció està disponible per als usuaris d', amb un mecanisme similar als de l'accés al teu dispositiu (codi, empremta digital...).Primer, cal revisar si l'aplicació està actualitzada a la versió més recent disponible. És tan fàcil com comprovar-ho a les botigues oficials decorresponents. A continuació, cal entrar a WhatsApp i prémer l'opció de. Un cop allà, cal obrir el menú de, on es troben les diferents opcions que protegeixen l'aplicació i el teu mòbil.Al final de tot del menú hi ha l'opció Bloqueig de pantalla, que s'ha de prémer i activar. A partir d'aquí, segons es tingui un dispositiu Apple o Android, l'aplicació oferirà diferents opcions per autentificar l'accés a l'app -com quan s'encén el telèfon-.a les situacions quan no es té el mòbil a les mans, però quan s'activa hi serà sempre que es mantingui l'opció. És a dir, cada vegada que s'entri a l'app, caldrà desactivar-ho.​​

