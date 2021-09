Rajoy reapareix al costat de Casado per advertir contra «aventures populistes»

L'expresident del govern espanyolha advertit contraen una reaparició pública en un acte amba Santiago de Compostel·la sobre progrés i ocupació, que dona inici a la Convenció ideològica que organitza el PP per al proper cap de setmana a València. Rajoy ha afirmat que per barrar el pas al populisme cal assegurar el creixement econòmic., ha assegurat l'expresdient, que sol repetir aquesta frase en les seves intervencions. Ho ha dit per referir-se als socialistes quan negaven la realitat de la crisi del 2008. Rajoy, mentre que Alemanya i França estan a una mica més de 3 punts per sota, Itàlia a 4 punts i els EUA ja estan en el nivell anterior a la Covid.Mariano Rajoy ha subratllat que, per advocar per la necessitat de definir"oblidant-se dels eslògans, el sectarisme i la demagògia". L'expresident ha explicat que "vam haver de pujar els impostos, no hi havia altra, i vam haver de nacionalitzar la banca, que després es va privatitzar. No estàvem per fer demagògia". Rajoy ha reconegut aspectes que ha considerat "positius" de l'actual executiu, com. Ha trobat a faltar les ajudes directes a les empreses que s'han fet en altres països.Rajoy ha alertat contra "l'excés de despesa estructural" que s'està generant, una recepta que, junt amb l'increment d'impostos i més regulació, són mesures negatives, segons el polític conservador. Rajoy ha propugnat launa necessitat per quan Europa torni a aplicar el Pla d'Estabilitat. Ha reclamat un "pla de reformes" enfront les "contrareformes" que, segons ell, està fent l'actual govern. Ha reclamat que es posi el focus en la política de pensions, tot recordant que la despesa en pensions durant el 2020 ha estat el 14,12% del PIB., "que només servirà perquè s'hagi de canviar altre cop la llei i segurament ho hauràs de fer tu", ha dit adreçant-se a Casado. Mariano Rajoy ha assenyalat que les dues etapes en què el PP ha governat ho va fer "amb la situació que ens van deixar i crec que no hi ha dos sense tres".Casado s'ha desfet en elogis a la figura de Rajoy i la seva gestió al capdavant del govern de l'estat, destacant que va evitar eli qualificant la seva política enfront la crisi econòmica com. Ha equiparat la situació econòmica que es va trobar Rajoy després dels anys de Rodríguez Zapatero amb la que es pot trobar el PP quan torni a l'executiu després de l'etapa de Pedro Sánchez.Rajoy ha elogiat la idea de celebrar laper explicar les idees i les propostes de la formació, i ha mostrat la seva convicció que el seu partits i "arreglar el que els altres van desarreglar". L'expresident ha destacat que les democràcies liberals han tingut èxit perquè han estat "s, eficàcia quant a creixement i benestar social, amb atenció a les necessitats de la gent".

