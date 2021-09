Els comuns tornaran a reclamar la reforma de la sedició a la taula de diàleg

Elsinsisteixen en lacom a via per resoldre la situació dels dirigents exiliats després de la detenció de l'expresidenta Sardenya. Es tracta d'una aposta que el PSOE ha anat ajornant malgrat la insistència de Podem i que, segons ha explicat el portaveu de, estan disposats a portar a lasi el govern de coalició no la desencalla.El dirigent dels comuns ha subratllat el pas que van suposar els indults i ha insistit que ara cal anar més enllà abordant la reforma de la sedició. Amb tot, el president de la Generalitat, ha insistit que la seva reclamació passa per l'amnistia , una aposta que Mena ha advertit que "no és factible" perquè no hi ha prou majoria al Congrés dels Diputats. Davant d'aquest escenari, la vicepresidenta del govern espanyol,, defensarà a la taula una reforma del codi penal que des de Catalunya en Comú entenen que hauria de facilitar el retorn de Puigdemont i dels exiliats.En tot cas, Mena ha insistit que la detenció del líder de Junts no fa més que, un camí que, ha dit, portarà "avenços" fins i tot per a aquells que treballen per "dinamitar" la taula entre governs., ha insistit en referència als dirigents de Junts.El portaveu dels comuns ha esquivat entrar en el debat sobre si el govern espanyol estava informat o no sobre l'actuació policial contra Puigdemont i sobre la contradicció sobre les euroordres entre l'i el. Sí que ha dit, però, que és prou coneguda "l'alta politització" dels òrgans judicials.

