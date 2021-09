Un home de 55 anys mor apunyalat al centre històric de Manresa

Un home de 55 anysa la nit a l'hospital després de seral centre històric de Manresa, a la plaça Lladó. L'avís de l'agressió ha arribat al telèfon d'emergències sobre 2/4 d'11 de la nit. Segons testimonis hi havia una baralla entre diverses persones del mateix àmbit familiar quan s'ha produït l'apunyalament.Un home era a terra amb una, però quan les ambulàncies delhan arribat a lloc, un particular l'havia traslladat a l'hospital Sant Joan de Déu amb el seu cotxe. Al lloc dels fets s'hi ha aplegat molta gent encuriosida.A l'hospital han intentat reanimar-lo, però no han pogut fer res per salvar-li la vida, i una hora més tard, sobre dos quarts de 12 de la nit,Els Mossos d'Esquadra només han confirmat la mort per apunyalament d'una persona i es troben investigant els fets.

