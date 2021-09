Ibai i Piqué anuncien una sorpresa en el món dels esports: un nou mundial

Vamos a organizar el primer mundial de globos. Creo que puede estar muy guapo. @BalloonWorldCup pic.twitter.com/rJvIxwSfs6 — Ibai (@IbaiLlanos) September 26, 2021

Quiero comprar los derechos de esto y montar un mundial https://t.co/VooLq4HTbE — Ibai (@IbaiLlanos) August 21, 2021

La relació entre l'streameri el capità del Barça,, ha revolucionat el món d'internet de l'estat espanyol. Els dos, després d'haver comprat un equip que competirà a la lliga espanyola del videojoc League of Legends, han anunciat una nova sorpresa del món dels esports. Aquesta vegada, però, d'un nou esport., després difós a les xarxes socials, expliquen que organitzaran el: el mundial de globus.Un joc que es pot jugar amb dues persones, en parelles o en equips, que consisteix a colpejar un globus sense que caigui a terra. Llanos va viralitzar un vídeo de dos amics jugant a aquest joc i va anunciar que "si ho aconsegueix, organitza un mundial"., entre rialles, i han acabat formant un veritable mundial.Piqué va participar ahir al directe que va emetre Ibai al seu canal de Twitch, on també va analitzar la situació del Barça després de la victòria contra el Llevant. El català va destacar l'exigència de l'aficionat blaugrana i va destacar el paper dels joves de la plantilla, en especial"Feia anys que no veia així la gent al Camp Nou", ha confessat Piqué.​ ​

