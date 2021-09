Piromusical descentralitzat per tancar les festes de la Mercè

Unha posat punt i final aquest diumenge a la nit a una nova edició de les, que en l'any delha comptat amb l'assistència de 200.000 persones en els diferents actes i espectacles. Es tracta del segon any que s'opta per fer un piromusical repartit, que ha tingut, en diversos punts de la ciutat per evitar aglomeracions.El dissenyador de so i de bandes sonores per a espectacles Jordi Turtós ha estat l'encarregat d'escollir la música que acompanyarà els focs artificials i que constarà de diferents. El piromusical descentralitzat s'ha pogut seguir des de balcons i terrats des dels districtes deA més, s'han inclòs referències al centenari del primer concert de l'Orquestra Pau Casals al Palau de la Música Catalana el 2020, del 250è aniversari del naixement de Ludwig van Beethoven i diferents temes en homenatge a l’Havana, la ciutat convidada d’enguany.Durant les Festes de la Mercè, 200.000 persones han assistit als diferents actes i espectacles inclosos en la programació. Els aforaments mitjos han estat entre el 70% i el 80% segons dades municipals, un percentatge que baixa en les activitats de nit.

