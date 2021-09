La socialdemocràcia obté una victòria ajustada en l'adeu de Merkel

Les prediccions s'han complert idinou anys després. Ho han fet, però, amb unen l'adeu de. Això no obstant, eli successor de la canceller,tot i obtenir els pitjors resultats de la història en els primers comicis després dels 16 anys de lideratge de Merkel.Així, el nou canceller alemany es decidirà per la via dels pactes. I és que no només Laschet ha expressat la intenció de liderar, també ho han fet els. Aquests darrers, ambhan destacat el "" obtingut pel seu partit en les eleccions federals d'aquest diumenge i han apostat per"Per suposat que estic content pels resultats electorals. Molts votants han deixat ben clar que volen un canvi al govern iha remarcat el líder.Alemanya viurà les pròximes setmanes, i probablement mesos, un. El que és clar és la necessitat defalta veure, però, la direcció que agafi el vencedor. Sembla que el tripartit és una opció que valoren tant des de l'SPD com des de la CDU tot i que cap dels dos grans partits ha proposat públicament reeditar laque des del 2009 governa el país.ha convocat els altres partits a forjar. Així, el líder de la CDU aposta per un govern "liderat per la coalició" entre la CDU i el seu partit bessó a Baviera, la Unió Social Cristian (CSU). "Un vot a la Unió és un vot contra un govern federal d'esquerra. Per això farem tot el que estigui a les nostres mans per formar un govern federal liderat per la Unió", ha afirmat. A més, Laschet ja ha plantejat el possible nom de l'aliança, "Coalició futur", i els partits que inclouria: el Partit Lliberal Demòcrata (FDP) i els Verds.

