Adeu a l'església de Todoque: la lava del volcà segueix engolint a més velocitat

17:55 h🔴 Ha caído el campanario de la iglesia de #Todoque. Lo acabamos de ver en directo en @Conexion_BTC #RTVCconLaPalma pic.twitter.com/b3hzm0wIBK — RTVC (@RTVCes) September 26, 2021

Laha augmentat de velocitat i aquest diumenge a la tarda, quan es compleix una setmana des que el volcà va entrar en erupció,Segons ha confirmat Involcan, l'Institut Vulcanològic de Canàries, actualment la nova colada de lavaper sobre de les colades dels primers dies.El volcà, encara en plena activitat -podria allargar-se uns mesos- ja ha provocat. Per la seva banda, els equips que participen en l'operatiu ascendeixen a gairebé 800 efectius de seguretat i emergències de diferents institucions, a més del voluntariat.Després d'un dissabte mogut, amb el, la nit ha transcorregut sense incidències importants. Amb tot, la lava continua avançant a un ritme lent però amb més rapidesa per l'acceleració provocada pel trencament. Els dos nous punts que van aparèixer s'han fusionat en un sol punt d'emissió. Així, hi ha dos rius de lava actius: el més antic, pràcticament aturat, i el nou, queElsegueix eni la força mostrada durant aquest dissabte va obligar a. Així, l'aeroport de La Palma no ha recuperat l'activitat després de dies amb vols anul·lats i l'activitat marítima queda limitada només als serveis essencials.A les zones afectades per una caiguda intensa de cendra es recomanai, si s'està a l'aire lliure, es recomana l'Com que la cendra ja arriba a les illes veïnes, es recomana l'ús de mascaretes quirúrgiques.

