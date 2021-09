Ansu Fati posa la pell de gallina al Camp Nou amb un retorn de somni

❝Estic molt feliç per tornar a fer el que més m'agrada❞



🗣 @ansufati pic.twitter.com/xnGwkt4E3E — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) September 26, 2021

El retorn d'desperta la il·lusió dels culers i posa la pell de gallina alsencer. Deu mesos i quatre intervencions quirúrgiques després, el futbolista ha vestit de nou la samarreta blaugrana i ho ha fet el dia en què el Barça s'hi jugava molt.Ambfora de la banqueta, sancionat per dos partits, i també a la corda fluixa, els blaugranes han registrat un 3 a 0 brillant contra el Llevant. Els gols desituen el Barça a cinc punts del Reial Madrid amb un partit encara per disputar.El nou 10 del Barça, després de la marxa de Leo Messi, està cridat a ser el futur del club i no ha fallat. Després d'una-avui amb uns 35.000 aficionats-, la jove promesa ha correspost ambLa celebració ha estat a l'alçada: primer, amb tot l'equip elevant-lo i, posteriorment, amb el davanter pujant a la graderia per abraçar, responsable dels serveis mèdics del Barça i una de les persones més importants en la recuperació del futbolista. Tot plegat, la cirereta del pastís en-i això és notícia- per al barcelonisme.Després del partit, Ansu Fati ha assegurat estarper tornar a jugar i ha agraït el suport de la seva família i els doctors. El jugador ha explicat que, i ha afegit que "si ens donen aquest suport serà tot més fàcil". Enmig d'un enorme somriure, Ansu ha assegurat que "havia somiat" tornar així, però que ho veia "difícil".

