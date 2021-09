Illa avisa que «ningú trencarà el diàleg»

El, ha advertit que "", en relació a la taula entre els governs català i espanyol. Illa assenyala que no passarà perquè "" i ha remarcat que cap persona "està per sobre de la llei ni a Catalunya, ni a Espanya ni a Europa".El cap de l'oposició ha reconegut que, però ha carregat contra Pere Aragonès a qui ha tornat a reclamar que posi en marxa una"Tots som catalans senyori, per això, li reclamo que obri una taula perquè vostè hauria de ser el", ha reblat Illa que considera que l'actual Govern "no té credibilitat".En aquest sentit, el líder del PSC al Parlament ha recordat quedesprés deque havia arribat amb la ministra de Transports, Raquel Sánchez, per a l'"Quina credibilitat té un Govern on es desautoritza al vicepresident", ha lamentat Illa, que també ha demanat" i que es comenci a "dir en públic allò que es reconeix en privat".. Catalunya necessita unir els catalans i no pas que ens divideixin amb horitzons impossibles que divideixen encara més la societat. I per això cal diàleg", ha reivindicat. I en relació a aquest diàleg, elha demanat remarcat que el primer pas és el diàleg, després la negociació i, finalment, l'acord.Tot plegat en el clàssic acte de laque es fa cada any a Gavà i que reuneixA Illa l'han acompanyat la ministra de Transports,, que ha lamentat que no s'arribés a l'acord per l'ampliació de l'aeroport de Barcelona. "Qui pot pensar que invertir 1.700 MEUR en una instal•lació és anar contra Catalunya", ha afegit.L'acte l'ha tancat l'encara, que halai s'ha posicionat a favor de la seva candidatura per substituir-lo. "Al PSC no hi haurà bicefàlia i", ha conclòs entre aplaudiments dels assistents.

