Es multipliquen les estafes amb codis QR: així pots evitar-les

Més avisos per altres estafes amb els QR

Elsexistien abans de la pandèmia, però aquest any i mig s'han convertit en elements quotidians. Els trobem als bars, restaurants, estacions de transport públic, el passaport Covid i molts altres espais habituals.Que se n'hagi extés l'ús, però, també ha comportat unadel món digital. Els ciberdelinqüents aprofiten els codis QR perde les víctimes. Recentment s'han detectat casos de-mètode per enganyar i fer que la víctima comparteixi contrassenyes i informació confidencial- a Màlaga i la policia espanyola avisa queEls estafadors es fan passar per unamitjançant un cartell que inclou un codi QR que no genera cap tipus de sospita. Però, quan s'escaneja, porta a una pàgina web fraudulenta on es comet l'estafa. És, doncs, l'estafa delUna manera d'caure en l'estafa és. Així, l'usuari potqueque s'obrirà és el correcte i no accedeixen a les webs fraudulentes.L'a més, ha avisat que els delinqüents digitals practiquen altres mètodes per estafar mitjançant els codis QR. Un d'aquests és el, que els permet, com ara el WhatsApp a l'ordinador.D'altra banda, els QR també permeten els estafadorsal dispositiu que permet filtrar informació o subscriure's a llocs web que l'usuari no ha sol·licitat. A més, els delinqüents podriendel dispositiu.​​

