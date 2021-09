Surt un vi al mercat amb forma de penis

és el nom que han posat a aquestamb l'ampolla en forma d'òrgan reproductor masculí. El vi està elaborat a Napa Valley, Califòrnia, i el seu nom és una etiqueta que s'ofereix com una opció diferent destinada a moments divertits com els comiats de solteres.Tal com explica el, al seu lloc web , "érem un parell de pares en un parc, mirant als nostres fills al pati d'esbarjo, parlant sobre la ridícula quantitat de comiats de soltera a les que havien assistit les nostres dones, ihi havia sobre tatuatges de penis, gots amb forma de penis, palletes amb forma de penis... va ser llavors quan es van pronunciar les paraules que canviarien les nostres vides: què passaria si les ampolles de xampany tinguessin forma de penis? ¡CHAMPENIS!".Encara que a principi els va semblar, van ser moltes les bodegues que es van oferir a embotellar aquest producte. "Vam tenir un munt de respostes tipus, Però després, quan expliquem el que estàvem buscant, tot ha estat realment positiu", explica Shore.Sobre el disseny de les ampolles, Shore, assegura: "No puc confirmar ni negar qui poden haver estat els models, però ens assegurem passar per moltes rondes de disseny per aconseguir que sortissin perfectes". Des del celler descriuen aquest com

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor