Puigdemont, ovacionat a Sardenya: «Si mai necessiteu la solidaritat de Catalunya, la tindreu»

A Oristany, els representants de la Corona de Logu i dels càrrecs electes de tota l'illa de Sardenya han rebut així al president @KRLS Puigdemont 👇🏽 pic.twitter.com/SwxaR9JLbO — Miriam Santamaria 🎗 (@MiriamSBrichs) September 26, 2021

ha compromès laquan aquest la necessiti. Ho ha dit durant una conferència amb càrrecs electes independentistes sards a la localitat d'Oristany, on ha estat ovacionat. Puigdemont ha admès que la realitat de les dues nacions és diferent, però ha dit que poden compartir el camí, juntament amb altres nacions sense estat d'Europa, per col·laborar a crearEn un acte ambfet en català, sard i italià, l'expresident s'ha solidaritzat amb el moviment independentista sard i li ha agraït el suport des del 2017 i especialment els últims tres dies, quan va ser arrestat a l'Alguer. Per això, ha instat la Unió Europea a admetre la diversitat de pobles que la formen, així com al. Entre força aplaudiments, també, a l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez, Puigdemont ha dit que "si mai Sardenya necessita la solidaritat de Catalunya, la tindreu".Puigdemont ha insistit que l'actitud de l'estat espanyol els últims anys, a diferència del Canadà i el Regne Unit, si bé de forma "sempre pacifica". Per això, a més, ha dit que la crisi catalana és, perquè posa en qüestió els valors fonamentals de la UE. L'acte l'ha organitzat launa organització de càrrecs electes independentistes sards, com l'AMI catalana, i que pren el nom d'una antiga institució illenca que englobava càrrecs polítics i judicials.i l'han pres com a model de lluita sobiranista pacífica.

