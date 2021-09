Horrorós disseny gràfic del Barça: fins i tot se'n burla l'Spartak de Moscou

learning from the best and all that — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) September 25, 2021

El Barça és un dels líders a les xarxes socials. De fet, el curs passat va ser el sisè en el qual l'entitat va serHi ha una tasca, però, pendent, si més no per a un gran nombre de seguidors: el disseny gràfic.En diverses ocasions, els comptes oficials del club han publicat imatges editades de forma barroera, amb els detalls poc cuidats. És el cas deDesprés de gairebé un any apartat dels terrenys de joc per lesió, la jove promesa podria disputar els primers minuts aquest diumenge contra el Llevant al Camp Nou.Per celebrar el retorn d'Ansu Fati , el club va publicar. L'allau de crítiques va ser immediat i, fins i tot, l'es va apuntar a la burla. El club rus, al seu perfil oficial en anglès,, una de les seves estrelles, amb un muntatge nefast per parodiar el del Barça: "Aprenent dels millors", van afegir en un segon tuit.

