Chalamet protagonitza el film en el paper del fill del Duc Foto: Warner Brothers

en un escenari global on tot va a contracorrent. Les pel·lícules han de tenir ritme, ser àgils, no avorrir. La impaciència s'ha apoderat de l'espectador mitjà, que exigeix ​​al cineasta amb dit pontificador tot un reguitzell de demandes buides, com si se situés en una tribuna d'un camp de futbol. Demanant productes complexos, però no complicats d'entendre. En definitiva, un paisatge desolador per al cinema cuinat a foc lent, per a les epopeies madurades en roure, que necessiten el seu temps, el seu espai i el seu ritme. I és aquí, emergint entre la boira, on apareixi la seva. Una bella sorpresa per a un any carregat d'incerteses.La nova adaptació de l'obra de-primer ho va intentar el geni, que va acabar construint una pel·lícula a mitges, sense ànima- suposava un repte majúscul per al cineasta canadenc. Però en les seves espatlles ja descansen les impressionants adaptacions de novel·les com. La crítica i el públic, poc receptius, van assenyalar la dificultat que suposava Dune sense recordar que Villenueve havia sortit airós i gloriós de, un repte que encara era més difícil que l'actual. Tornant a posar el focus en Dune, la pel·lícula és una grata sorpresa en un escenari sufocant de blockbusters insípids i accelerats.En una càtedra de ciència-ficció, el canadenc aconsegueix embellir una trama completament simple.: les lluites medievals entre famílies, l'heroi indiscutible que lluita entre dues aigües, els poders fàctics, la religió. Una desena d'ingredients que podríem transmutar a qualsevol altra història d'aquest calibre (s, fins i tot), però que construeixen una recepta perfecta per vertebrar aquesta pel·lícula en alguna cosa molt més gran. La columna vertebral és simple, tots els detalls són bells i complexos.Cinematografia a part, la trama amaga profunds missatges polítics. El concepte en el qual es mou Villenueve és completament, en un univers situat l'any 10.091 i on se segueixen repetint patrons humans de l'època dels precolombins o els egipcis. És aquí on la trama es complica, perquè Villenueve ha de vascular entre tot el punt èpic que pot transmetre amb les imatges i la necessitat de deixar clar el seu concepte. Que, al cap i a la fi,, perquè tot haurà d'arribar a la segona part.Aquesta és l'essència, l'ànima, de Dune de Villenueve.l'espectador no sap fins que no s'ha assegut a la butaca que el director li farà veure una primera part d'una història molt més descomunal que la que li han promès. La cinematografia principal, la summa cum laude de Dune. Hans Zimmer ens torna a regalar una música que eriça la pell, barrejant els sons guturals de les civilitzacions antigues amb tota la mística que pot aconseguir en un ambient de ciència-ficció. Tota la seva feina conjunta amb Villenueve i amb el director) han elevat el gènere a cotes impagables Són esplèndides, converteixen el visionat de la pel·lícula en. No existeix el tedi en aquesta pel·lícula, i aquell que s'avorreixi contemplant aquestes imatges és que no té alè artístic amagat en la seva caixa toràcica.El repartiment és impressionant, de nom. Les úniques interpretacions destacades són les de, que segueix en un estat de gràcia sense precedents a la seva edat.és un reclam i una figurant -s'espera molt més d'ella donat el seu historial, que és excel·lent-, a més de les grates sorpreses com. Dune no és complicada, si se sap escoltar.

