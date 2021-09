Puigdemont i el diàleg del diàleg

El lliri a la mà i el biberó a la boca

Per Malcom Ç el 27 de setembre de 2021 a les 09:21 1 0

Sr. Casas, vostè ha escrit un article ingenu, atès que creu que el Govern espanyol no està implicat en la detenció de Puigdemont, atès que li ballaria la legislatura. No ha entès encara que ho presentaria com una gran victòria, i que seguiria comptant amb el suport d'ERC, que, aquesta si, té una bicefàlia, per un costat l'Aragonès, i per l'altre part de la cúpula (Junqueres, Rufian, Tardà, Torrent, Sol...). L'Aragonès podria tindre lleialtat als seus votants, però els altres senzillament s'han servit del sobiranisme per guanyar vots, i estarien encantats de la detenció d'en Puigdemont, atès que els permetria l'aterrament plàcid en el neoautonomisme amb ERC com a força central, i associats al PSOE a nivell estatal.