Puigdemont avisa l'Estat: «Seguiré viatjant per Europa»

L'escepticisme amb la taula de diàleg

ha enviat un missatge contundent a l'Estat i la justícia espanyola: "Seguiré viatjant perper explicar-nos". L'expresident de la Generalitat ha comparegut aquest dissabte des deper celebrar el seu alliberament, tot recordant quehan pres la decisió que la justícia espanyola "no ha pres en quatre anys".Puigdemont mantindrà l'activitat per Europa perquè és un "ciutadà orgullós" de la, i ha reiterat que la justícia europea és la "base de l'esperança per tenir una millor democràcia". Dilluns, segons ha explicat, té previst tornar a, per posteriorment assistir al ple del(França), i finalment tornar a Sàsser per declarar el: "Vindré, com sempre he fet quan m'han citat a declarar", ha explicat.Sobre l'actuació de l'Estat en la seva detenció, Puigdemont creu que està "fora de dubte" que els'ha coordinat amb laper detenir-lo, i ha explicat que durant la seva detenció dijous a la nit "algun dels policies presents no semblava ser massa italià". L'expresident també ha tirat d'per agrair "l'ajuda inestimable" de l'Estat per internacionalitzar el conflicte entre Catalunya i l'Estat. "Només cal mirar les portades de tot el món; ha estat mèrit nostre?", ha assenyalat.A nivell personal, Puigdemont ha reconegut que, però també assumeix que no és "res nou" en els intents de la justícia espanyola per poder detenir-lo. "Estic content del resultat final perquè tota la nostra argumentació jurídica s'ha demostrat que era sòlida", ha expressat.L'actual president detambé ha tingut paraules per referir-se a l'actualitat política, i ho ha fet per pronunciar-se sobre la. "Hi ha una part de l'independentisme que no ha estat convocada ni acceptada", ha dit Puigdemont en referència a la delegació que va proposar el seu partit --.Puigdemont creu que"casualment només dialoga amb la part de l'independentisme que li garanteix l'", en referència a. Precisament sobre les pretensions dels republicans que en surti de la taula de negociació la solució al conflicte, l'expresident ha estat molt clar: "Si en quatre anys no han pogut fer una proposta per competir contra l'independentisme és que no la tenen".

