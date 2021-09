​Colau: «Aquesta nit s'han passat totes les línies vermelles de l'incivisme»

L'oposició, a l'atac

ha visitat aquest dissabte al matí l'avinguda Maria Cristina i la Plaça Espanya de Barcelona, on durant la nit s'ha produïtque han provocat destrosses, crema de vehicles i una imatge dessoladora de la zona. Ha assegurat que s'hi ha arribat a concentrar fins ai ha denunciat que". I és que els aldarulls d'aquesta matinada han afectat marquesines d'autobus i el, que ha patit destrosses als vidres de l'exterior, així comL'alcaldessa de Barcelona ha volguti ha remarcat que ". Amb tot, Colau ha explicat que ha pogut parlar amb el conseller, Joan Ignasi Elena, qui s'ha mostrat col·laboratiu, per demanar-li unperquè sigui, des del principi,Colau i el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, han denunciat que hi ha hagut un. La nit s'ha acabat ambsanitàries, una de les quals per apunyalament.El grup municipal deha lamentat els greus aldarulls a l'avinguda de Maria Cristina per la Mercè. ". Va permetre que no hi hauria impunitat i la impunitat s'ha instal·lat a la ciutat", ha criticat el portaveu de Junts, Jordi Martí, que també ha denunciat la "" i la "" del tàndem format pel tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, i el tinent d'alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, Jordi Martí. "Fa uns dies ja vam denunciar que, incapaç de fer prevenció i actuar. Aquesta nit ha demostrat que ho està més que mai", ha assegurat el portaveu de Junts.També la presidenta del grup municipal dea l'Ajuntament de Barcelona, Luz Guilarte,a l'avinguda de Maria Cristina per la Mercè i. "Colau i el PSC han abandonat la protecció dels barcelonins i han desautoritzat els agents durant anys", ha apuntat Guilarte, que ha exigit "responsabilitats" d'una vegada a l'executiu municipal. "Cal que donin la cara davant una Barcelona víctima del caos i amb vàndals que delinqueixen a plaer", ha assenyalat la presidenta del grup municipal de Cs, que ha urgit també a la. "Fa dos anys Cs en va presentar un i es va tombar", ha recordat Guilarte.

