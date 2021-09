Ansu Fati torna i ho anuncia en català

ha tornat. El davanter delha entrat en lapel partit d'aquest diumenge contra el, quan gairebé fa un any de la seva, i ho ha anunciat en. A través d'un missatge difós a les xarxes socials del club, el jugador afirma:La jove promesa dels blaugranes es va lesionar elen un partit alcontra el, i des de llavors, ha passat un autèntic calvari per recuperar el seude la cama esquerra. Diverses intervencions i canvis en el tractament, si tot va segons el planejat, acabaran amb el retorn del jugador al terreny de joc, tot i que encara no se sap si serà aquest mateix diumenge, ja que es vol anar amb moltaEl retorn d'Ansu Fati és la màxima esperança de l'equip deper trencar la dinàmica actual. L'equip acumula tres partits seguits sense guanyar -derrota contra eli empats contra- i no és cap secret que el tècnic holandès té els dies comptats a la banqueta del club, a falta de quèli trobi un substitut.​ ​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor