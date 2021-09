El Cumbre Vieja es trenca i una colada de lava baixa directa al mar

El con central del volcà Cumbre Vieja de La Palma s'ha trencat i una colada de lava baixa ràpidament directa al mar. Els experts ja havien avisat durant el matí que hi haviaque és la que genera noves escletxes i noves colades des d'ahir divendres a la tarda.Elsegueix eni la força que ha mostrat durant aquest dissabte ha obligat a. Així, l'aeroport de La Palma no ha recuperat l'activitat després que ahir ja s'anul·lessin vols i l'activitat marítima queda limitada només als serveis essencials.L'Institut Vulcanològic de Canàries, l'Involcan, ha informat que. A més, la lava que va aparèixer durant ahir divendres està corrent per sobre de les colades que s'han generat durant els set dies d'erupció que ja acumula el Cumbre Vieja.La lava ha cobert ja gairebé 200 hectàrees i ha engolit 420 edificacions, a més de 16 quilòmetres de carreteres. Aquest divendres al matí, el govern espanyol va anunciar queal Consell de Ministres del pròxim dimarts. "Les institucions estem aquí per resoldre els seus problemes", ha diten una intervenció des de Canàries.A les zones afectades per una caiguda intensa de cendra es recomanai, si s'està a l'aire lliure, es recomana l'Com que la cendra ja arriba a les illes veïnes, es recomana l'ús de mascaretes quirúrgiques.

