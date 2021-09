​Els Concerts de la Mercè d'Estrella Damm no deceben

Caldrà reservar les entrades dels Concerts de la Mercè d'Estrella Damm. Foto: Ricard Novella

Escenari Mediterràniament

Plataforma Marina del Fòrum, 08019 Barcelona

Divendres 24 de setembre

Dissabte 25 de setembre

Antiga Fàbrica Estrella Damm

Rosselló 515, 08025 Barcelona

Dissabte 25 de setembre

Diumenge 26 de setembre

Elssón una tradició que ni la pandèmia ha pogut aturar. De nou, en el marc d'unesque celebren el 150è aniversari, s'han programat tres jornades musicals distribuïdes en dos espais de: l’Escenari Mediterràniament i l'Antiga Fàbrica Estrella Damm.Enguany, l’d’ Estrella Damm s’ubica a la, que s'ha estrenat com a espai en aquesta Mercè. El divendres 24, The Crab Apples, Sofia Gabanna ihan actuat amb el Mediterrani de fons, i aquest dissabte 25, cedeixen el testimoni a Joana Serrat & The Great Canyoners,Per la seva banda, a l’hi desfilaran les bandes que s’emmarquen en la programació del. Així doncs, aquest dissabte 25, Eterna Juventut, Estruç, Tronco, Lidia Damunt i Rusowsky pujaran a l’escenari del número 515 del carrer Rosselló de Barcelona, i demà diumenge 26, ho faran Antonia Jiménez, Yndi i Tutu, els quals posaran el punt i final a tres dies de música-L’aforament a aquests concerts estàal web barcelona.cat/lamerce . A més, algunes actuacions de la Mercè podran seguir-se en directe a través de betevé i de BcnCultura.The Crab Apples – 20:20Sofia Gabanna – 21:40Stay Homas – 23:00Joana Serrat – 20:25Buhos – 21:35Oques Grasses – 23:10Eterna Juventut – 12.00Estruç – 13.30Tronco – 17.30Lidia Damunt – 19.00Rusowsky – 20.30Antonia Jiménez – 17.00Yndi – 18.30Tutu – 20.00

