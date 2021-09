Detingudes quinze persones d'una xarxa que distribuïa pornografia infantil «d'extrema duresa»

La Policia Nacional haL'operació s'ha dut a terme a Barcelona i a vuit ciutats més arreu de l'estat espanyol. Un delsés uni amb pràctiques zoofíliques. Els agents han pogut identificar dos dels menors, víctimes d'aquesta xarxa.Les investigacions es van iniciar arran d'una alerta de l'ambaixada dels Estats Units i d'una informació del Centre Nacional de Menors Desapareguts i Explotats, que tenien una, on s'alertava que s'estaven distribuint material sexual a través de la xarxa.La mateixa companyia americana va bloquejar i clausurar de manera immediata els comptes des d'on es penjaven les imatges i va posar-ho en coneixement de les autoritats. La investigació va portar als agents a descobrir 21 connexions diferents gestionades per proveïdors d'accés a internet gestionats des de l'Estat.Un cop identificats, els policies van poder arrestar els 15 sospitosos, quatre dels quals a, tres més a, dos a, un a, un altre a, un més a, un altre a, una altra persona dei l'últim aUn dels arrestats de la capital catalana és un home que a banda de distribuir material pornogràfic, compravai que tenien com a protagonistes nadons de poc temps de vida. En el desmantellament de la xarxa, els agents també van requisar dinou telèfons mòbils, catorze portàtils, sis discs durs, quatre memòries externes, tres tauletes i tres DVD/CD.

