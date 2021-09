Aldarulls i destrosses en la segona nit de la Mercè

El rastre de les destrosses que aquesta nit han protagonitzat un grup de persones que participaven en el macrobotellón que ha reunit 25.000 participants a l’Avinguda Reina Maria Cristina de BCN. Hi ha hagut llançaments i danys a equipament de la @GUBBarcelona Fotos via:@GUBCNCSIF pic.twitter.com/xPArlTFXng — Anna Punsí (@punsix) September 25, 2021

Plouen cendres a l’avinguda Maria Cristina mentre els joves, des de la plaça Espanya, no deixen de llençar ampolles de vidre i insultar els agents de la @GUBBarcelona que intenten avançar i desallotjar el lloc. Hi ha almenys un detingut, nombroses destrosses i ferits. pic.twitter.com/9A6GA28gwh — Elisenda Colell (@ElisendaColell) September 25, 2021

Lade les festes de larepeteixa l'avinguda. Milers de joves s'han agrupat a l'entorn de plaça Espanya per beure i ballar sense respectar les distàncies de seguretat i sense mascareta. Aquesta nit, però, ha acabat ambSegons ha informat RAC1, algunsde la Fira de Barcelona, hi hani l'han. Al carrer, hanque estava aparcat a la zona. Els agents de la Guàrdia Urbana que intentaven dispersar els grups han rebutper part dels mateixos grups, tal com es pot veure en vídeos publicats a Twitter per la periodista Elisenda Colell.El macrobotellotals volts de les 7.00, i a les vuit ja era visible el panorama dessolador amb què ha quedat la Plaça Espanya: senyals de trànsit arrencats, el carrer ple de botelles i vidres trencats i vehicles cremats.El tinent d'alcaldevadivendres al matí, després de la primera nit de les festes, que. "Quan hi ha una gran concentració com la que es va donar ahir a Maria Cristina, la decisió és de control, assistència i veure el desenvolupament. Una actuació d'una altra mena davant d'una gran concentració faria el problema més gros". Matí tornarà a comparèixer aquest matí per valorar l'última nit que, en aquest cas, sí que ha viscut incidents greus.

