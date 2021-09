Manifestació a Barcelona contra la detenció de Puigdemont

Un centenar de persones es manifesten aquest divendres al vespre en la marxa convocada pelsa la vegada que s'apleguen més ciutadans a la plaça Sant Jaume després de la detenció ahir a la nit de l'expresident de la Generalitat,, que finalment ha sortit de la presó desense mesures cautelars després de passar-hi una nit i amb l'obligació de comparèixer per l'euroordre el pròximLa manifestació, amb diferents crits i consignes a favor de la, ha començat alsa les set del vespre, ha obligat a tallar la Diagonal i ha avançat percap a la, on a les vuit del vespre hi ha la concentració convocada per l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) davant el Palau de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona.Durant la marxa, els manifestants han topat amb un cordó policial delsa l'altura del carrer Mallorca. La protesta ha pogut esquivar la barrera policial travessant pel lateral del, on es feien diversos actes de les festes de la, ha travessat el carreri ha tornat a baixar perA la concentració de plaça Sant Jaume hi han assistit el conseller d'Economia i Hisenda,; el de Salut,; la de Drets Socials,, i la de Justícia,, a més de l'exconseller de la Generalitat. La presidenta de(ANC),, ha estat la primera a intervenir per afirmar que la justícia italiana ha demostrat que "els països de la UE respecten els drets civils i polítics i que no es tracten als electes com a delinqüents".

