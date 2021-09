Tornen els castells per la Mercè després d'un any i mig confinats

Després d'un any i mig d'inactivitat per la pandèmia,, amb motiu de les festes de la Mercè. Entre les dotze del migdia i dos quarts d'una d'aquest divendres, les colles han alçat diversos, en un espai a l'aire lliure amb aforament limitat on s'han aplegat centenars de visitants.Aquesta celebració acostuma a tenir lloc a la plaça Sant Jaume de Barcelona, però enguany l'Ajuntament ha optat per canviar d'ubicació per motius organitzatius. Ela la capital catalana coincideix ambper a la pràctica castellera per part del Procicat, que permet assajar en grups de fins a 160 persones.Consultada per l'ACN, des de l'organització assenyalen que la decisió de fer pilars de quatre és ". Malgrat la decisió del Procicat –que es va donar a conèixer just la setmana passada-, asseguren que moltes de les agrupacions no han tingut temps per assajar castells de majors dimensions i fer actuacions com les dels anys anteriors a l'esclat de la pandèmia. No obstant això,i confien que les Festes de la Mercè es converteixin en "el tret de sortida definitiu" de l'activitat castellera a Barcelona.Les colles de la ciutat presents aquest divendres al Passeig de Gràcia han estat els Castellers de Barcelona, els Castellers de la Vila de Gràcia, els Castellers de Sants, els Castellers de la Sagrada Família, els Castellers del Poble Sec, la Colla Jove de Barcelona, els Castellers de Sarrià i els Esquerdats de l'Eixample.

