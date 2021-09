Puigdemont, en llibertat

Està suspesa l'euroordre?

Puigdemont tenia immunitat?

Quan pot trigar a resoldre's la situació?

Per què ha passat això?

Quin paper té ara el TGUE?

Què diu ara el Suprem?

Què diu el govern espanyol?

ha sortit en llibertat aquesta tarda. El jutge italià no li ha imposat, per tant l'expresident pot sortir de Sardenya i tornar a Bèlgica, si ho vol. El procediment de l'euroordre continua actiu i Puigdemont està citat a declarar el 4 d'octubre. L'expresident va ser detingut dijous quan va aterrar a l'Alguer i ha passat la nit a comissaria, en contacte constant amb el seu advocat,. La decisió sobre la situació personal de l'expresident era la primera que havia de prendre el jutge, que ha optat per deixar en llibertat l'eurodiputat de Junts. Ara, però, caldrà abordar què passa amb l'euroordre."Vaig pensar que això podria passar, però també sabia com podia acabar. La decisió del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) és claríssima, però Espanya no perd mai l'oportunitat de fer el ridícul", ha dit l'expresident. Puigdemont no ha fet una compareixença a les portes del centre penitenciari, com va passar a Alemanya, i ha marxat al cap de pocs minuts amb cotxe per reunir-se amb els seus advocats i decidir els propers passos.Latenia clar que Puigdemont seria deixat en llibertat. En una roda de prems aquest matí, Boye ha dit que la detenció és "il·legal" perquè l'euroordre delestava "suspesa". El Suprem, però, diu el contrari. En declaracions als periodistes des de les portes del tribunal, el director de l'oficina de l'expresident,, ha explicat que el jutge ha preguntat a Puigdemont si quan surti de la presó té previst anar a Espanya i que l'expresident li ha respost que no i que es quedarà a Sardenya a disposició de la justícia.L'advocat italià de l'expresident,, ha explicat que el fiscal no ha demanat cautelars i que, per això, pot quedar en llibertat. Un sortida de la presó que espera que es conegui aquest mateix divendres. D'aquesta manera, es completaria la primera fase per convalidar l'arrest. Després, tres magistrats hauran de decidir sobre l'extradició. Segons l'advocat, Puigdemont ha parlat per videoconferència amb el jutge i en ser preguntat si volia ser extradit a l'estat espanyol, ha respost que no. Així, haurà d'esperar a Sardenya la resposta definitiva, procés que pot durar setmanes.Realment està suspesa l'euroordre? Puigdemont tenia immunitat? Què ha de passar a partir d'ara? Quin paper té el(TGUE)? Ho repassem a continuació:El gran punt de discrepància. La resolució de la justícia europea del 30 de juliol va retirar la immunitat de Puigdemont en considerar que no hi haviaperquè l'euroordre del Suprem havia estat suspesa. De fet, consta en la resolució que les autoritats espanyoles van confirmar que l'euroordre estava suspesa. El TGUE va dir, també, que si Puigdemont era detingut es podia tornar a demanar cautelarment la recuperació de la immunitat, una prerrogativa parlamentària que Puigdemont va perdre quan va ser acceptat eldemanat peral Parlament Europeu. Aquesta decisió està recorreguda al TGUE, que encara s'ha de pronunciar sobre el fons. Segons la defensa, el Suprem ha intentat enganyar la justícia europea, perquè va dir que l'euroordre estava suspesa però ara diu que mai no s'ha desactivat.L'abast de la immunitat també es troba en l'origen de tot plegat. El Parlament Europeu va retirar la immunitat de Puigdemont al març. La decisió va ser recorreguda al TGUE, que li va retornar provisionalment al juny. Al juliol, li va retirar de nou aquesta protecció després de constatar que no hi havia risc de detenció. Ara bé, segons la defensa de l'expresident, Puigdemont, manté la "immunitat de desplaçament", és a dir, que es pot desplaçar pels països de laen la seva condició d'eurodiputat. El viatge a l'Alguer era en condició, diuen els advocats, de la seva feina com a europarlamentari, i per tant no se'l podia detenir. El precedent més clar és el d'Alemanya, el 2018. En aquell cas tot plegat es va allargar quatre mesos. Va ser detingut el març mentre tornava ai va ser empresonat. Va sortir en llibertat amb mesures cautelars a l'abril i no va poder tornar afins al juliol. La defensa de Puigdemont, però, creu que a Itàliaperquè ja hi ha diverses resolucions sobre la qüestió que són favorables als interessos de l'expresident.Puigdemont va viatjar aper participar a l'. Va ser detingut per policies de paisà a l'aeroport i traslladat a comissaria. Això ha passat perquè l'euroodre contra Puigdemont continuava activa "al sistema d'euroordres" i per això va saltar l'alarma a Itàlia quan es va saber que l'expresident hi viatjaria. Segons ha explicat Boye, la policia ha actuat seguint aquesta alarma i no pot entrar a valorar si l'euroordre està suspesa o no, si bé l'advocat té clar que sí que ho està, tal com va dir el 30 de juliol el TGUE. La defensa de l'expresident va tenir dijous una conversa amb la policia italiana sobre la qüestió.La defensa de Puigdemont sol·licitarà aquest divendresperquè Puigdemont recuperi la plena immunitat. La decisió es podria prendre en les properes, segons Boye. El TGUE ja va mantenir la immunitat de Puigdemont al juny, però la va aixecar al juliol perquè les autoritats espanyoles van dir que l'euroordre estava suspesa i el tribunal va entendre que no hi havia risc de detenció. Ara la defensa confia que el TGUE pugui retornar la immunitat a l'expresident. Així consta, de fet, en la resolució del 30 de juliol: el tribunal diu que si hi torna a haver risc de detenció es podran sol·licitar noves cautelars.consultades permantenen que Pablo Llarena mai va suspendre les euroordres i que les qüestions prejudicials sol·licitades al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) no deixaven en suspens el procediment. D'altra banda, apunten que les preguntes al TJUE feien referència a Bèlgica, que sí que podia decidir -com va fer- suspendre el procediment a l'espera de la decisió de la justícia europea. Ara bé, això no afectava altres països, que podien mantenir actiu el procediment, i això justificaria la detenció a Itàlia.El president del govern espanyol,, ha reivindicat el diàleg amb Catalunya després de la detenció de Puigdemont, però ha afirmat que és "evident" que "el que ha de fer és comparèixer i sotmetre's davant la justícia". "Avui, més que mai, és important reivindicar el diàleg", ha defensat Sánchez. El cap de l'executiu espanyol ha argumentat que és "l'única via" per al retrobament i és "més necessari" que mai. En aquest sentit, Sánchez ha insistit en el "compromís" i "reivindicació" del diàleg. També ha recordat que Puigdemont va "fugir de l'acció de la justícia" quan governava el PP i ha expressat "respecte a tots els procediments judicials que s'obrin a Espanya, Europa o Itàlia".

