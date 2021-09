La Palma, zona catastròfica mentre l'erupció es fa més violenta

El volcà, a l'illa canària de La Palma, segueix eni les sevesja han arribat a l'illa veïna de la Gomera. Aquest divendres al matí, el govern espanyol ha anunciat queal Consell de Ministres del pròxim dimarts. "Les institucions estem aquí per resoldre els seus problemes", ha diten una intervenció des de Canàries. La lava ja cobreix més dei ha destruït unsEl servei d'emergències de Canàries ha rectificat l'ordre de confinament per les poblacions de Tajuya, Tacande de Abajo i una part de Tacande de Arriba que no s'havia evacuat abans i n'ha. El volcà ha entrat ena i els serveis d'emergències s'han hagut de retirar per evitarSegons els darrers informes del Pevolca, la, alhora que s'ha constata que la colada principal de lava avança a una velocitat de menys d'un metre per hora. Tot i això, ha aparegut unai que es podrien associar al col·lapse parcial del centre eruptiu principal.Eldurant el matí d'aquest divendres, amb un vol cancel·lat d'Iberia i la paralització de tots els vols de la principal companyia de les Canàries, Canarfly, a l'aeroport de La Palma. Ara per ara, es descarta que es produeixien les pròximes 24 hores, que, en tot cas,, sempre que no sigui persistent.A les zones afectades per una caiguda intensa de cendra es recomanai, si s'està a l'aire lliure, es recomana l'Com que la cendra ja arriba a les illes veïnes, es recomana l'ús de mascaretes quirúrgiques.

