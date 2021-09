Les cançons amb missatge de Boye durant la detenció de Puigdemont

Musical de Libertat.....

Per Samurai el 24 de setembre de 2021 a les 16:55 0 0

La "Revolución de las sonrisas" se ha acabado. Decía un guardia civil: "La misma gente que ponía flores sobre nuestros furgones, ahora nos tiran piedras y todo lo que tienen a mano". Después de la extrema VIOLENCIA POLICIAL, JUDICIAL Y MEDIÁTICA, que esperaban?..... Que pusieramos la otra mejilla?.... Se lo han ganado a pulso. El secesionismo no ha fracasado, el gran fracaso ha sido el del Estado de Desecho español, fascista, corrupto y represor..... Es la primera SEDICIÓN en la historia mundial que se ha "cometido", según la Injusticia española prevaricadora, sin haber ni un sólo herido. Los únicos heridos son los provocados por los "valientes" de las fuerzas de ocupación...... No quiero ser malpensado, pero no será que se les ha condenado por sus IDEAS INDEPENDENTISTAS?...... Claro, si Catalunya se va, habría demasiada gentuza que tendría que volver a comerse los mocos y eso no lo pueden tolerar los fascistas y corruptos, sus secuaces, esbirros y palmeros. A la m. con los Borbones ladrones, la Injusticia española prevaricadora anclada en la época de Franco, títere de fascistas y corruptos, vergüenza de Europa y sus "valientes" esbirros aporreadores de viejecitas y gente indefensa, a los que condecoraron, subieron el sueldo y dieron vacaciones pagadas por su "heroico" comportamiento frente a las hordas independentistas armadas fuertemente con las "temibles" papeletas, causando más de mil heridos de diversa consideración y otros tantos tras la SENTENCIA ABERRANTE del 14-10-2019 a nuestros PRESOS POLÍTICOS. Si me pegan, me divorcio...... CATALUNYA IS AN OPPRESSED NATION & IS NOT SPAIN !!*!!