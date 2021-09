Aragonès reclama unitat per aconseguir l'alliberament de Puigdemont

insta a reforçar la unitat independentista per aconseguir l'i avançar cap a l'i l'. En una compareixença aquest divendres acompanyat dels membres del Govern, després d'una reunió extraordinària del consell executiu, el president català ha denunciat que "la repressió no s'atura" i només ho farà "amb l'amnistia, l'autodeterminació i la independència".Aragonès ha subratllat que l'alliberament de Puigdemont ès un "clam d'una majoria de la societat catalana", motiu pel qual ha reclamat que sigui posat en llibertat i que el govern espanyolcontra ell i els altres exiliats. El president català ha anunciat que viatjarà aquest mateix divendres a Sardenya per fer costat a l'expresident i ha instat a "treballar més cohesionats i units" per aconseguir-ne l'excarceració: "".Coincidint amb el que ha denunciat l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye , Aragonès ha asseverat que "l'estat espanyol", motiu pel qual "la credibilitat del sistema judicial espanyol estava tocada però ara es demostra que és totalment anacrònic i només busca venjança". Igualment, ha mostrat "determinació per avançar cap a la independència és absoluta" i ha subratllat que "res farà renunciar a l'objectiu"Preguntat per si aquest fet torpedina la, el president català no s'ha mullat i ha demanat "no especular amb el futur" i centrar-se en l'alliberament de Puigdemont. "L'única resolució possible és l'amnistia i l'autodeterminació i la seguirem defensant", ha apuntat, per bé que sí que ha admès que la detenció "no contribueix a la resolució del conflicte".El primer pas en aquesta resolució, segons Aragonès, és que "s'acabi la repressió" i ha demanat conjurar-se per assolir-ho. "La prioritat més immediata és que Puigdemont sigui posat en llibertat, el retorn exiliats i l'exercici de l'autodeterminació", ha destacat en una compareixença en què, a diferència de la declaració institucional de Pedro Sánchez d'una estona abans , sí que ha permès als periodistes fer preguntes.Aquest mateix divendres, el president espanyol ha reiterat la seva aposta pel diàleg, però al mateix temps ha instat Puigdemont a comparèixer davant la justícia. Altres membres del seu govern han reclamat que la seva detenció no impacti en la taula de diàleg ni en la negociació dels pressupostos de l'Estat , per bé que tant Junts com la CUP han tornat a mostrar el seu escepticisme amb la mesa després dels fets d'aquest dijous.

