Totes les mobilitzacions per la llibertat de Puigdemont

⭕️ @AMI__cat convoca concentracions de suport al president #Puigdemont @KRLS

📍20h

📍Davant dels ajuntaments de pobles i ciutats de Catalunya pic.twitter.com/KH3LX1lnN8 — AMI (@AMI__cat) September 24, 2021

⬛⬜📢 Canvi d'ubicació



❗ La manifestació d'aquest diumenge a Barcelona sortirà de passeig de Gràcia amb Diagonal i acabarà a la plaça Catalunya.



📍 Per tant, convoquem tothom a les 12 h a passeig de Gràcia amb Diagonal! #FreePuigdemont #IndependènciaÉsLlibertat pic.twitter.com/1MAVs6bXcg — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) September 24, 2021

Convocatòria a la Catalunya Nord

A Perpinyà i arreu!



🔴 La repressió contra l'independentisme no s'atura:

✊🏽 Resposta antirepresiva i independentista amb les companyes de @CatNordSolidari#FreePuigdemont #FreeThemAll #CarrerCarrerICarrer pic.twitter.com/WPJMrrKE2t — Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) September 24, 2021

Entitats i partits independentistes han convocatper reclamar la llibertat de. La primera d'aquestes protestes ha estat la que l'ANC ha convocat a primera hora d'aquest divendres davant del consolat d'Itàlia a Barcelona i que ha agrupat centenars de persones i líders independentistes.Per aquest divendres al vespre, l' Associació de Municipis per la Independència ha fet una convocatòria de concentracions de suport a l'expresident Puigdemont. Serà a lesi a les places de tots els pobles i ciutats.Per altra banda, l'també ha convocat una manifestació per a". Tot i estar impulsada per l'Assemblea,ja han anunciat que s'hi sumaran. La mobilització estava prevista a la Plaça Catalunya de Barcelona, però s'ha decidit canviar la ubicació de la convocatòria, que començarà a laLes mobilitzacions també arriben a la, on aquest divendres a la tarda ja n'hi ha una de convocada pel Comitè de Solidaritat Catalana a Perpinyà. Amb el lema "", serà a les 18.15 hores davant dela la ciutat de

