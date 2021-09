El Partit Popular fa burla de la detenció de Puigdemont

va seraquest dijous al vespre a l'Alguer i elno ha esperat a ferde la situació a través del seu compte de Twitter. Una emoticona picant l'ullet dona resposta a un tuit que Puigdemont va fer el 2009: "Cap a casa, que ja toca".El, per la seva part,que la detenció de Carles Puigdemont. Així s'ha expressat aquest divendres la ministra de Defensa, Margarita Robles, qui ha demanat en una entrevista a TVE deixar "al marge" d'aquestes qüestions situacions "personals" com aquesta i pensar en l'interès general dels ciutadans.Al seu torn, el vicepresident del Govern,de diàleg. "Ja vam avisar que érem molt escèptics amb la taula de diàleg i veiem com el temps ens està donant la raó", ha afirmat des de la concentració davant del consolat d'Itàlia a Barcelona.

