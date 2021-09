Manifestació el diumenge a Barcelona

El vicepresident del Consell per la República,i l'advocat de C, han assegurat aquest divendres que la detenció de l'eurodiptuat de Junts és "il·legal" perquè elva dir a la justícia europea que l'euroordre estava suspesa. La defensa de l'expresident ha detallat que Puigdemont es troba en situació de "detenció policial" i pendent de passar a disposició judicial, cosa que pot passar entre avui i dilluns. Paral·lelament, Boye sol·licitarà avui mesures cautelaríssimes al Tribunal de Luxemburg perquè Puigdemont recuperi la immunitat, que va perdre el 30 de juliol perquè el(TGUE) va considerar que no hi havia risc de detenció.La primera decisió que haurà de prendre la justícia italiana serà sobre la situació personal de Puigdemont, és a dir, si el manté detingut o no, i després haurà de sobre el procediment d'extradició. Paral·lelament, la defensa de Puigdemont demanarà mesures cautelaríssimes al TGUE perquè l'expresident recuperi la immunitat en base a la resolució del propi tribunal que va dir que les euroordres estaven suspeses i per això va decidir aixecar la mesura cautelar que li retirava la immunitat. La defensa ha assegurat que el viatge de Puigdemont a l'Alguer era en tasques d'eurodiputat i, com que no tenia suspesa la "immunitat de desplaçament", no se'l podia detenir en les circumstàncies que ha passat a Itàlia.Boye ha revelat que ahir van mantenir una conversa amb la policia italiana. Les euroodres continuaven dins del "sistema", però el TGUE va dir que el procediment del qual neixen aquestes euroordres estava suspès i per tant no es podien executar. La justícia italiana pot demanar "aclariments" al Suprem o a qui consideri, però Boye ha dit que la documentació que consta en el procediment ja deixar clara la situació. A preguntes dels periodistes, Boye ha admès que el delicte de sedició està al codi penal italià, però ha tret importància a aquest fet."El Suprem ha intentat jugar una carta poc clara i el TGUE es sentirà enganyat. Ells van aixecar la mesura cautelar pensant que totes les parts dèiem la veritat. S'ha vist que no és així o que el Suprem va pel seu camí. En dret internacional es diu que hi ha d'haver un país i una veu. No pot ser que a Espanya hi hagi una veu que és l'advocat de l'Estat i una altra que és el Suprem", ha explicat l'advocat. La defensa està pendent ara de saber quan Puigdemont passarà a disposició judicial, que serà entre ara i dilluns. "El president està molt tranquil", ha assegurat Boye. La defensa creu que el procediment a Itàlia serà "més ràpid que a Alemanya" perquè ja hi ha tota una feina feta i diverses resolucions en aquest àmbit.Comín ha remarcat que avui hi ha detingut un eurodiputat, un president a l'exili i "el president del Consell per la República". Comín ha dit que la detenció és il·legal perquè l'Estat "va reconèixer davant del Tribunal General de la Unió Europea que l'euroordre estava suspesa". "S'ha fet una detenció en base a una euroordre que l'estat emissor va reconèixer que no estava activa", ha assegurat. Comín ha denunciat que la detenció s'ha fet per part d'unes forces de seguretat "arrossegades" per l'actuació de l'estat espanyol contràries al dret europeu. "És una gravetat màxima. Itàlia, arrossegada per l'estat espanyol té un pres polític", ha afirmat. Per això, el Consell per la República ha convocat una "gran manifestació" diumenge a les 12h a Barcelona, als Jardinets de Gràcia,Comín ha volgut enviar també un missatge a la comunitat internacional: "Com es pot negociar amb un estat que no fa cas de les decisions dels tribunals de la Unió Europea i que ignora el dret europeu?", ha dit, i ha reiterat que la detenció de Puigdemont és il·legal perquè l'euroordre està suspesa. "Esperem que la justícia europea actuï i corregeixi l'error que ha comès la policia italiana induïda per l'estat espanyol", ha insistit vicepresident del Consell. A més, l'equip jurídic farà actuacions davant del Tribunal de Luxemburg a part de les pròpies actuacions davant de la justícia italiana.

