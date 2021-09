Botellots en la primera nit de les festes de la Mercè

Botellot al Moll de la Fusta. Foto: ACN

Centenars de persones s'han trobat per beure al carrer en la primera nit de lesUn dels espais on més persones s'han concentrat ha estat el Passeig del Born, on són habituals les botellades. També se n'han produït a altres zones, com el Moll de la Fusta o el Passeig de Lluís Companys.Tot i les aglomeracions,per la Covid-19, en nits de setmanes anteriors s'havien aglutinat més persones en alguns d'aquests espais. Durant les primeres hores, la presència policial ha estat discreta. Aquesta ha estat la segona nit en què les discoteques han pogut obrir en cas de tenir espai exterior, després de mesos tancades per la pandèmia.Cap a la 1 de la matinada, una furgoneta de la Guàrdia Urbana de Barcelona es trobava ali els agents han registrat alguns venedors ambulants de begudes. Al passeig, centenars de persones han consumit alcohol, si bé eren menys que en nits anteriors, com per exemple quan es va aixecar el toc de queda abans de l'estiu. Abans de les 2 de la matinada, el dispositiu policial s'ha reforçat i s'ha desallotjat l'aglomeració de persones que hi feien botellot. Al, el dispositiu policial també ha permès el botellot en les primeres hores de la nit.Les festes de la Mercè tenen un dispositiu ambal carrer que en un cap de setmana habitual, segons van explicar els responsables policials en roda de premsa aquest dimecres. En total, 1.005 policies, 467 dels quals destinats al torn de nit, per la previsió de més situacions amb consum d'alcohol en la via pública, sobretot després que es produïssin concentracions multitudinàries a l'agost, com a les festes de Gràcia i a les de Sants, un cop s'havien acabat els actes programats de la celebració.També s'han reforçat les rutes procedents de l'Estadi Olímpic i la zona litoral per evitar casos d'assetjament masclista. La ciutat destina 700 persones a reforçar la neteja de l'espai públic durant les festes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor