Invocacions a la «utopia» al Saló de Cent mentre el «fora Colau!» es fa sentir al carrer

Un mosaic de protestes

"A veure què passa", comentava, activista social, històrica del moviment veïnal, abans de començar l'acte de lectura del. Custodia, ja ha advertit en l'inici de la seva intervenció que era arriscat demanar-li a ella que fes el pregó. Les seves paraules han ressonat a les parets del Saló de Cent amb un discurs vibrant en què s'ha permès etzibar a tort i a dret contra les desigualtats.Moreno s'ha referit a la seva llengua materna i ha fet bona part del pregó en castellà. Ha dit que el català "no és la llengua que més parlo en la intimitat", però ha recordat que lesque va rebre en política van ser per defensar "el dret d'aquest país a usar la seva llengua i defensar els seus senyals d'identitat". Unes paraules que han estat escoltades amb atenció pel president de la Generalitat,Mentre alressonaven les paraules d'una Custodia Moreno que recordava els seus orígens granadins i com la seva família va arribar l'any 1947, en un context de postguerra, repressió i misèria, en els voltants d'una plaça de Sant Jaume encerclada per tanques policials i sotmesa a les restriccions establertes pel Procicat -i no pas a cap directiu de l'alcaldessa-, grups sorollosos però no molt nombrosos es concentraven per xiular i cridarL'alcaldessa Ada Colau ha fet una breu intervenció en l'inici de l'acte elogiant la resposta de la ciutat a la. Colau ha parlat ben conscient de lai algun tremolor en la seva veu ha semblat delatar cert neguit. L'alcaldessa ha recordat ladurant la crisi pandèmica i, abans, davant dels atemptats de l'agost del 2017, i s'ha preguntat si davant de les adversitats "reaccionem amb por i desconfiança o decidim confiar en els altres, si decidim confiar en el diàleg o en la confrontació".Colau ha afirmat adreçant-se a la ciutadania: "aquesta Barcelona feminista". També ha fet referència als orígens de la festa major de Barcelona, en el llunyà 1687, quan davant d'una plaga de llagostes, es va invocar la intervenció de la Mercè.Potser inconscientment, mentre al carrer continuava el xivarri i les xiulades, ella també invocava la intercessió de la Mercè.L'activista Custodia Moreno ha fetcontra les mancances en l'habitatge, contra la violència de gènere, en favor dels drets de la comunitat LGTBI i de la solidaritat. Una solidaritat que la pandèmia ha posat en primer pla. També ha fet un advertiment contra l'amenaça que suposen els corrents d'intolerància i l'extrema dreta. I ha dit:. Al final de l'acte, Colau ha fet una crida a gaudir de la festa major i ha demanat a la ciutadania que segueixi les recomanacions de seguretat per la pandèmia: "Volem unes festes plenes d'amor i respecte. A Barcelona no hi té cabuda cap discurs d'odi", ha dit.A la sortida del Saló,, extinent d'alcalde i exdirigent d'Iniciativa, comentava l'ambient general de manera una mica elíptica: "El pregó ha estat bé. La Custodia ha dit el que havia de dir. L'Ajuntament fa coses i fa el que pot, però".L'inici de la Mercè ha servit perquè diversos col·lectius expressessin la seva protesta. La figura de Colau aplega unade sectors molt allunyats. Una plataforma que es fa anomenar precisamentha convocat una concentració des de Facebook, que en els eu grup més nombrós s'ha concentrat al carrer Ciutat. "Està destrossant la ciutat", afirma una dona de mitjana edat. "Vostè no serà pro-Colau?". Al seu costat, un home explica que els uneix l'oposició a l'alcaldessa sense més matisos.Uns metres més enllà, un grup de treballadors mostra una pancarta. Un grup canta L'estaca. Fa una estona, s'han sentit les estrofes de la Internacional. Era just quan, dins del Saló de Cent, Custodia Moreno insistia en la necessitat de ser vigilants contra el feixisme. Al costat de Just i Pastor, dos homes posaven a caldo Colau: "Tiene más poder que la Generalitat. El problema es que todos los políticos le hacen el corrillo". La Mercè ha mostrat, com sempre, totes les Barcelones. Però potser amb una mica més de confusió, mentre a la plaça de Sant Jaume ja

