Detingut un jove de 20 anys per la violació d'una menor a Manresa

Agents delsvan detenir aquest dilluns un jove de 20 anys com a presumpte autor de laque, segons la denúncia la investigació policial, es va produir dos dies abans, la matinada del dissabte 18 de setembre en una zona boscosa de Manresa, segons han confirmat fonts policials aLa policia catalana ha pogut detenir l'agressor sexual a causa del fet quei va poder-ne fer una identificació efectiva a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la capital delquan va fer la denúncia poques hores després que succeïssin els fets.La zona exacta on va passar l'no ha estat facilitada per les fonts dels Mossos d'Esquadra consultades per aquest diari. El detingut va passar a disposició judicial al jutjat de Manresa en funcions de guàrdia, que en va decretar la

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor