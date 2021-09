Quant creix el risc de patir Covid i acabar a l'hospital a la teva edat, si no et vacunes?

Més ingressats sense vacunar

Errors amb les dades absolutes

La, amb un 80,1% dels majors d'11 anys amb pauta completa i un 82,9% amb alguna dosi, però les dificultats per augmentar aquests percentatges són evidents. Ja siguia les vacunes, el ritme amb què s'administren fa temps que s'ha estancat, havent-se omplert les neveres d'unitats que no troben braços on injectar-se i fins i tot caducant-se'n desenes de milers La paradoxa és que ara més que mai les evidències empíriques són constatables conforme aquestes. No a estudis de laboratoris o països llunyans, sinó al propi entorn. Elfa setmanes que informa de l'impacte diferencial entre aquells col·lectius vacunats i els que no ho estan, però fa escassos dies ha obert les dades sobre la incidència en uns i altres, tant per a infeccions com hospitalitzacions, crítics i morts, fet que permet fer-ne un seguiment diari.A nivell de contagis, la corba de la cinquena onada és nítidament diferent si es tenen en compte per separat les persones no vacunades i les que sí. Fins i tot si, en el segon grup, s'hi inclouen aquelles que només han rebut una dosi, la qual atorga una protecció menor (excepte si és Janssen o ja s'havia patit la malaltia amb anterioritat). Com es pot observar al següent gràfic,, especialment en els moments de màxima incidència de la segona meitat de juliol. Ara per ara, per cada 100.000 no vacunats es produeixen 83,3 contagis setmanals, per només 24,6 entre els vacunats.Són xifres coherents amb els estudis sobre la protecció atorgada per les vacunes davant la, els quals apunten que aporten una immunitat d'entre el 60% i el 70%. O el que és el mateix, per cada tres cops que s'hagués infectat una persona no vacunada, la que sí que ho està només s'infectaria una vegada. Per tant, el fet que la ràtio dels no vacunatsla dels vacunats era esperable, però ara, a més, es constata.En el pic de la cinquena onada, però, aquesta proporció és molt més exagerada per diversos motius. Principalment, perquè aquesta va afectar sobretot el, el qual en bona mesura no estava vacunat i, per tant, el coronavirus va incidir en el grup menys protegit. A banda, llavors encara hi havia una part rellevant de contagis produïts per la, per la qual la vacuna era encara més eficient. Això també explica que el diferencial entre les dues ràtios fos llavors una mica més gran.Ara bé, no només les persones no vacunades tenen més del triple de possibilitats de contagiar-se, sinó que, quan ho fan, tenen moltes. I és que, fins i tot quan la immunitat de la vacuna no és suficient per frenar una infecció, aquesta sí que serveix perquè en bona mesura els símptomes siguin inexistents o més lleus, especialment entre la gent jove. I de nou, allò que ja preveien els estudis i antecedents, es pot contrastar amb la realitat propera.Tenint en compte tots els contagis que han tingut lloc a Catalunya el darrer mes, és enorme el diferencial entre el percentatge dels que han acabat en ingrés hospitalari, a una UCI o fins i tot en defunció, en bona part de les franges d'edat. Pel que fa a les, per exemple, un 1,1% dels joves de 20 a 29 anys vacunats (amb una o dues dosis) que s'han infectat han acabat ingressats, així com un 1,6% dels de 30 a 39 anys o el 2,8% dels de 40 a 49 anys. Entre els no vacunats d'aquestes edats, el percentatge es multiplica, respectivament, fins al 6,1%, el 9,8% i el 12,4%.Entre els grups més grans, la possibilitat de ser ingressat sense vacuna és del 53,8% dels contagiats de 70 a 79 anys i del 64,6%, en els de més de 80, uns ingressos que es redueixen al 19,8% i el 37,4% dels casos, respectivament, si s'han vacunat. Uns riscos que encara creixen més en afeccions més greus, com es pot comprovar en el gràfic següent. Un 21,2% dels catalans de 70 a 79 anys que va patir Covid el darrer mes sense estar vacunat va arribar a l'i un 22,1% va, percentatges que cauen fins al 4,7% i el 4,3%, entre els vacunats de la mateixa edat.Les possibilitats de patir afeccions greus són majors entre els no vacunats, però és que aquests, a més, ja tenen més del triple d'opcions de contagiar-se. Els riscos de patir Covid i que aquesta es compliqui, per tant, se superposen si no s'està vacunat. Així, per exemple, si una persona de 40 a 49 anys té 11 cops més opcions que la Covid derivi en un ingrés a l'UCI (del 0,3% dels casos al 3,4%), en realitat les possibilitats d'ingressar a crítics a causa del coronavirus, ja que d'entrada té més del triple de paperetes de contagiar-se.D'entre totes les dades anteriors, en tot cas, pot sorprendre que el percentatge deque, després de contagiar-se, ha hagut de ser hospitalitzat, sigui de l'1,4% i, en canvi, caigui fins al 0,7% en els no vacunats. En realitat es tracta d'una distorsió deguda al poc nombre de vacunats d'aquesta edat que s'han infectat, el qual provoca que els 3 que han hagut de ser hospitalitzats esdevinguin un percentatge superior als 15 no vacunats d'aquesta edat que també han estat ingressats.De fet, sovint es comet l'error contrari i, en analitzar el perfil de les persones que s'infecten, s'observa com, en termes absoluts, aquestes estan majoritàriament vacunades. Això es deu a que, com ja s'ha apuntat, el percentatge de vacunats ja supera el 80% dels majors d'11 anys. Per cada no vacunat, per tant,. I encara que els primers tinguin tres cops més possibilitats de contagiar-se, ja són tan minoritaris que això provoca que també ho siguin (per molt menys marge) en les estadístiques sobre infeccions. Cal no confondre's amb les anàlisis en termes absoluts d'aquest tipus perquè les dades són molt clares: la vacuna evita contagis i, encara més, patologies greus.

