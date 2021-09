Catalunya Ràdio estrena aquest dilluns la seva primera sèrie de ficció amb àudio immersiu

La sinopsi dels sis capítols de La Torre de Vidre (pot contenir spoilers)

Capítol 1: Un món per en Màrius.



El món s’ha acabat, res és com era, res tornarà a ser com era... En Màrius es desperta en un món buit, desert, però potser menys del que podria semblar. Els perills prenen formes insòlites i la seva nova vida s’haurà d’adaptar a les esquerpes característiques d’un nou món.



Capítol 2: 3000 milions d’anys.



Sota l’atenta mirada de Solaris la Sònia i en Màrius fugen dels perills de la Barcelona postapocalíptica en una cursa frenètica per sobreviure. Sols no ho aconseguiran, necessiten tota l’ajuda possible. Es debaten entre escapar enrere o escapar endavant... Ara hi ha un objectiu clar, qui s’hi atreveix?



Capítol 3: Einstein i la puça.



No es donen per vençuts, les decepcions obren nous camins. Mentre en Màrius recorda el seu fosc passat, l’expedició s’obre camí entre els perills. Com més units més desconfiats, com més desconfiats més gran és la por i com més gran és la por més fort l’instint de supervivència.



Capítol 4: Una mostra de bona voluntat.



Un nou món s’obre davant els ulls dels nostres protagonistes. Però no tot és tan fantàstic com sembla. Un retrobament i noves contradiccions entre el poder i la supervivència. La seguretat i les comoditats poden tenir un preu molt alt.



Capítol 5: Un mort que camina.



Quan la vida dels altres depèn de les teves decisions les contradiccions poden portar-te a un camí sense sortida. Cadascú persegueix el seu objectiu, la lleialtat sempre té un preu i la mort és el preu més alt. Solaris juga amb els sentiments humans, amb les seves baixeses i debilitats. Cal afrontar la desesperació davant d’una terrible veritat.



Capítol 6: El més poderós dels motius.



Capítol final on les lleialtats, amors i traïcions es despullen. L’objectiu és a prop, és a tocar, però quin és l’objectiu de veritat, el realment important? Ha arribat el moment de la veritat, la Torre els crida i cadascú troba el seu motiu per respondre a aquesta crida i hi ha motius més poderosos que d’altres.



estrena aquest dilluns unade la nova temporada.és el nom de la primera sèrie de ficció amb àudio immersiu de l'emissora pública catalana. Es tracta d'una història de sis capítols creada per l'escriptori que tractarà l'escenari d'una, farcida de soledat, perills inquietants, amenaçadores criatures i intrigues existencials.L'autor de relats comcomptarà amb un elenc de luxe, amb els actors. El serial, que serà emès pels canals digitals de Catalunya Ràdio, és la segona aposta de l'emissora per aquest format, després del podcast de no-ficció, presentat per, director de la proposta radiofònica que ha definit com "un dels més desafiadors reptes" dels seus trenta anys de carrera, destaca que la nova sèrie "posa al dia el concepte de, ubicant-lo al" i convida a escoltar-la amb auriculars perquè "permet viure una" com és la tecnologia binaural digital. A mésEl gran repte de La Torre de Vidre, segons explica Faro, ha estat crear "una atmosfera, un ambient, uns decorats, una il·luminació, un vestuari, un to, uns matisos i un ritme". "L'oportunitat ens ha permès superar el repte", explica, a la vegada que destaca l'equip de "primer nivell" que ha participat en la sèrie.I és que precisament la gran dificultat de la proposta consisteix a explicar-ho tot sense tenir el, segons assenyala Faro. En aquest sentit, doncs, el director creu que la manera d'explicar històries s'assembla molt a la, a partir d'un autor que descriu els personatges, llocs, emocions i sensacions, i un receptor que recrea en la sevales imatges de la història."Quan tanques els ulls escoltant la sèrie la teva ment rep un seguit d'que provoquen que la teva imaginació visualitzi la història de manera diferent a un altre oient que escolta exactament el mateix; i això és", opina Faro, que conclou assenyalant haver "experimentat, innovat, treballat fort i sense complexos" per convertir aquesta història en una

