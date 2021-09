Els vehicles amb etiqueta groga podran seguir circulant per la ZBE de Barcelona el 2022

L'(AMB) ha aclarit en un comunicat aquest dijous que elsde la Direcció General de Trànsit (DGT) podran continuar circulant per la(ZBE) Rondes deel 2022.Ho ha confirmat arran de diverses preguntes que ha rebut sobre lesi els distintius ambientals de la, i l'ens metropolità ha recordat que el 2022 els vehicles amb etiqueta ambiental zero emissions, eco, verda i groga podran circular sense restriccions per la ZBE.Així mateix, ha explicat que també ho podran fer, fins al, d'acord amb la moratòria establerta, els(M3) que no tinguin el distintiu ambiental de la DGT.​ ​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor