Tarragona torna a respirar l'esperit casteller en una emotiva jornada

L'alcalde Ricomà treu ferro als botellots durant les festes

Amb més públic que per, però encara amb restriccions: d'aquesta manera han tornat a actuar les quatre colles castelleres de. Centenars de persones han pogut veure aquest dijous els primers castells amb tronc a lades del 2019, abans de la pandèmia. Amb un protocol particular, de fins a 140 persones convocades per agrupació i tests d'antígens que per ara no han donat positiu en cap cas, Tarragona ha donat el tret de sortida a la represa castellera. Tenien permès fer un màxim d'un 3de7 i així ha estat en el cas dels, lai els castellers de. Pel que fa al, han optat per un 4de6 amb el pilar al mig, que ha estat molt celebrat també per la concurrència.La diada deha comptat amb tots els protocols no només sanitaris sinó castellers per tornar a tenir sensació de normalitat: l', els grallers i els pilars de comiat. Només ha faltat poder fer més rondes i amb més integrants, però per a això caldrà esperar encara uns mesos. A les dues començava una diada molt esperada: els primers, seguint l'ordre d'antiguitat, han estat els Xiquets de Tarragona, que han pogut aixecar amb solidesa el seu 3 de 7. Alhora que baixava, la Jove ja tenia la base feta per no perdre temps i també sense gaires tremolors han pogut enllestir el castell que s'havien proposat. Les dues colles de barri tampoc no s'han quedat enrere: el Serrallo ha sorprès amb un, una estructura aquesta que ha estat força aplaudida, i, Sant Pere i Sant Pau, han fet també elSi bé la planificació era només aquesta ronda i un pilar de cinc cadascú -tots alhora-, la festa castellera ha continuat més tard amb fins a vuit pilars de 4 per acomiadar un dia tan especial com aquest. Malauradament, no sense cap incident, ja que un dels dos pilars dels matalassers, quan ja l'enxaneta ja tenia un peu mig aixecat i quedava poc fer l'aleta ha vist com la base s'enfonsava. Segons el, ha estat una "" i no s'han hagut de lamentar danys majors.Amb la diada castellera, ja queden poques hores per al final de la festa major de Tarragona. En un programa de 10 dies d'activitat, els tarragonins han reservat més dei totes les dels esdeveniments més importants s'han acabant esgotant amb qüestió de segons. Amb les darreres representacions del Ball de Dames i Vells i del Seguici popular, així com la tronada de demà des d'un punt indeterminat de la ciutat, Tarragona dirà adeu novament a una festa major que ha estat especialment polèmica per no poder-se gaudir ja plenament.Una de les queixes principals dels veïns de Tarragona han estat els nombrosos botellots de joves que s'han produït en diferents punts de la ciutat., ha volgut treure ferro a la situació: "Jo estava més preocupat del que finalment ha passat", ha dit. "És inevitable que els joves surtin al carrer per festes i no em consta cap episodi que sigui lamentable", ha afegit l'alcalde. "Sento les molèsties als veïns, però cada Santa tecla hi ha més activitat que la que hi ha hagut ara", ha assenyalat.Ricomà ha fet aquestes declaracions en acabar una diada castellera que ha qualificat d'"emoció enorme" i que han estat el fruit de "la feina trepidant de les últimes setmanes". El protocol aplicat a Tarragona, en col·laboració amb lai les empreses del sector químic -que han pagat els tests d'antígens-, és lleugerament diferent al dictat pel. D'aquí a una setmana, amb les darreres proves, es veurà si hi ha hagut algun contagi a causa de la diada castellera.Per ara, en la de Santa Tecla serà l'única diada del país on s'aplicarà aquest protocol. La resta seguiran el del Procicat, que només obliga a fer tests d'antígens als no vacunats amb la pauta completa. També podran participar-hi fins a 160 castellers per colla, malgrat que Natàlia Garriga, consellera de Cultura de la Generalitat, s'ha obert a futurs canvis. "Sembla que està anant bé la tornada a les escoles, hem de mirar què ens diu Salut, si les dades epidemiològiques canvien això ja és el principi de la normalitat", ha afirmat.

