Ofensiva de la Comissió Europea perquè tots els mòbils tinguin el mateix carregador

La Comissió Europea vol que l'any 2024 tots els telèfons mòbils i la resta de dispositius portàtils que es venguin a la Unió Europea tinguin, amb el mateix tipus de connexió. Si tira endavant la iniciativa, els nous iPhone podran recarregar la bateria amb el mateix carregador que la resta de terminals.L'executiu comunitari aposta per la connexió USB-C, que permet carregar dispositius i transferir dades, i vol que la facin servir tots els telèfons mòbils, les tauletes, les càmeres de fotos, els auriculars, els altaveus portàtils i les consoles portàtils de qualsevol marca.La Comissió ha anunciat que proposarà revisar la directiva RED que estableix els estàndards per als equips amb radiofreqüència. A més, l'executiu comunitari vol que els carregadors es venguin a banda dels telèfons per reduir les 11.000 tones deque genera la venda per separat.​​

